Удачный финиш для нового старта. В ЖК "OLYMPIC PARK" завершили строительство детской площадки

Девелоперская компания Status Group завершила строительство детской площадки в ЖК "OLYMPIC PARK".

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу компании.

Площадь площадки-260 м2. На территории детской площадки есть качели, горки, тарзанки, веревочные лесенки и многое другое.

Кроме того, площадку поделили на возрастные категории и интересы так, чтобы малышня развивала выносливость и ловкость, получала новые навыки и впечатления.

Вся территория развивающей площадки застелена специальным мягким прорезиненным покрытием, обеспечивающим минимизацию травм.

Также важным фактором является то, что подходы к зоне развлечений абсолютно безопасны, ведь рядом нет улиц и припаркованных автомобилей. Благодаря установленным камерам видеонаблюдения впоследствии жители смогут подключиться к сети Wi-Fi и присматривать за ребенком, не отвлекаясь от дел.

"Игровой комплекс европейского образца уже готов принимать своих новых жильцов. ЖК "OLYMPIC PARK" не только введен в эксплуатацию, а там уже успешно обживаются счастливые жители", - добавляют в Status Group.

В компании также отметили, что на других объектах (в частности, в PODIL PLAZA & RESIDENCE, SKY RIVER и ЖК "Ривьера") детские площадки тоже достроены и радушно принимают родителей и деток комплексов.

Фото: PODIL PLAZA & RESIDENCE (пресс-служба компании)

Фото: ЖК SKY RIVER (пресс-служба компании)

Фото: PODIL PLAZA & RESIDENCE (пресс-служба компании)

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