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Вдалий фініш для нового старту. У ЖК "OLYMPIC PARK" завершили будівництво дитячого майданчика

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П'ятниця 01 липня 2022 16:46 promo
Вдалий фініш для нового старту. У ЖК "OLYMPIC PARK" завершили будівництво дитячого майданчика У ЖК "OLYMPIC PARK" завершили будівництво дитячого майданчика (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Девелоперська компанія Status Group завершила будівництво дитячого майданчика в ЖК "OLYMPIC PARK".

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу компанії.

Площа майданчика - 260 м2. На території дитячого майданчика є гойдалки, гірки, тарзанки, мотузкові драбинки та багато іншого.

Крім того, майданчик поділили на вікові категорії та інтереси так, щоб малеча розвивала витривалість і спритність, отримувала нові навички та враження.

Уся територія розвивального майданчика застелена спеціальним м’яким прорезиненим покриттям, що забезпечує мінімізацію травм.

Вдалий фініш для нового старту. У ЖК &quot;OLYMPIC PARK&quot; завершили будівництво дитячого майданчикаВдалий фініш для нового старту. У ЖК &quot;OLYMPIC PARK&quot; завершили будівництво дитячого майданчика

Також важливим фактором є те, що підходи до зони розваг абсолютно безпечні, адже поруч немає вулиць і припаркованих автомобілів. Завдяки встановленим камерам відеоспостереження згодом мешканці зможуть під'єднатися до мережі Wi-Fi та наглядати за дитям, не відволікаючися від справ.

"Ігровий комплекс європейського зразка вже готовий приймати своїх нових мешканців. ЖК "OLYMPIC PARK" не тільки введений в експлуатацію, а там уже успішно обживаються щасливі жителі", - додають в Status Group.

В компанії також зазначили, що на інших об’єктах (зокрема, в PODIL PLAZA & RESIDENCE, SKY RIVER та ЖК "Рів'єра") дитячі майданчики теж добудовані й радо приймають батьків та діток комплексів.

Вдалий фініш для нового старту. У ЖК &quot;OLYMPIC PARK&quot; завершили будівництво дитячого майданчика

Фото: PODIL PLAZA & RESIDENCE (прес-служба компанії)

Вдалий фініш для нового старту. У ЖК &quot;OLYMPIC PARK&quot; завершили будівництво дитячого майданчика

Фото: ЖК SKY RIVER (прес-служба компанії)

Вдалий фініш для нового старту. У ЖК &quot;OLYMPIC PARK&quot; завершили будівництво дитячого майданчика

Фото: PODIL PLAZA & RESIDENCE (прес-служба компанії)

У разі виникнення будь-яких питань можна звертатись за телефоном: 044 344 70 19

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