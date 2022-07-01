Вдалий фініш для нового старту. У ЖК "OLYMPIC PARK" завершили будівництво дитячого майданчика

Девелоперська компанія Status Group завершила будівництво дитячого майданчика в ЖК "OLYMPIC PARK".

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу компанії.

Площа майданчика - 260 м2. На території дитячого майданчика є гойдалки, гірки, тарзанки, мотузкові драбинки та багато іншого.

Крім того, майданчик поділили на вікові категорії та інтереси так, щоб малеча розвивала витривалість і спритність, отримувала нові навички та враження.

Уся територія розвивального майданчика застелена спеціальним м’яким прорезиненим покриттям, що забезпечує мінімізацію травм.

Також важливим фактором є те, що підходи до зони розваг абсолютно безпечні, адже поруч немає вулиць і припаркованих автомобілів. Завдяки встановленим камерам відеоспостереження згодом мешканці зможуть під'єднатися до мережі Wi-Fi та наглядати за дитям, не відволікаючися від справ.

"Ігровий комплекс європейського зразка вже готовий приймати своїх нових мешканців. ЖК "OLYMPIC PARK" не тільки введений в експлуатацію, а там уже успішно обживаються щасливі жителі", - додають в Status Group.

В компанії також зазначили, що на інших об’єктах (зокрема, в PODIL PLAZA & RESIDENCE, SKY RIVER та ЖК "Рів'єра") дитячі майданчики теж добудовані й радо приймають батьків та діток комплексів.

Фото: PODIL PLAZA & RESIDENCE (прес-служба компанії)

Фото: ЖК SKY RIVER (прес-служба компанії)

Фото: PODIL PLAZA & RESIDENCE (прес-служба компанії)

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