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Тысяча колонн с живыми деревьями: современная версия одного из чудес света

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 15:15
Тысяча колонн с живыми деревьями: современная версия одного из чудес света Фото: строительство первой очереди "1000 деревьев" длилось 8 лет (medium.com)
Автор: Светлана Голландс

В Китае воссоздали современную версию одного из легендарных "Семи чудес света". Первая секция многофункционального комплекса "Висячие сады Вавилона в Шанхае" – под названием "1000 деревьев" – напоминает Вавилонские сады. Комплекс раскинулся на двух горных вершинах, имеет общую площадь 300 тыс. кв. метров и 1000 колонн, на каждой из которых посажено дерево.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на DEZEEN.

Первая очередь – зона искусств и парк

Первая очередь "1000 деревьев" торжественно открылась 22 декабря в шанхайском районе Путуо. Ее строительство длилось восемь лет.

"Этот проект станет самой сияющей жемчужиной на 42-километровом берегу реки Сучжоу-Крик в центре Шанхая", – говорится в заявлении Сун Шэнли, заместителя директора отдела рекламы Путуо.

На территории комплекса, объединившей в себе современную городскую зону искусств под названием М50 и общественный парк, будут располагаться торговые залы, рестораны, музеи, галереи, а также исторические здания – в ходе реновации района они были сохранены и сейчас получают новую жизнь.Тысяча колонн с живыми деревьями: современная версия одного из чудес светаФото: Dezeen

В частности, в зону "1000 колонн" входят цеха и склады бывшего мукомольного комбината, а также старая историческая мельница "Фуфен" – ее переоборудуют под лифт, на котором посетители смогут подниматься со всех трех уровней паркинга и восьми уровней торговых площадей на самую вершину – к вазонам с деревьями на колоннах.

Колонны играют роль структурного каркаса проекта. На их вершинах будет высажено до 70 пород разных деревьев и кустарников. Внутри столбов есть скрытая система полива.Тысяча колонн с живыми деревьями: современная версия одного из чудес светаФото: Dezeen

Вторая очередь – башня с садами

Запуск второй очереди ожидается через два года – это будет более высокое сооружение с висячими садами. Соединяться между собой обе очереди будут с помощью моста, проходящего в туннеле.

Идея разработана студией британского дизайнера Томаса Хезервика для заказчика Тиан Ан. Главной целью авторов было не просто создание гигантского проекта, беспрецедентного по своей красоте и функциональности, но и органичное включение его в окружающий ландшафт.Тысяча колонн с живыми деревьями: современная версия одного из чудес света

Фото: medium.com

"Нашей задачей было создать дружелюбное пространство, структуру с гармоничным отношением между человеком и природой", – пояснил Хуан Цзиншэн, генеральный менеджер проекта.

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