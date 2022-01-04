Тисяча колон із живими деревами: сучасна версія одного з чудес світу

У Китаї відтворили сучасну версію одного з легендарних "Семи чудес світу". Перша секція багатофункціонального комплексу "Висячі сади Вавилону в Шанхаї" під назвою "1000 дерев" – нагадує Вавилонські сади. Комплекс розкинувся на двох гірських вершинах, що мають загальну площу 300 тис. кв. метрів та 1000 колон, на кожній з яких посаджено дерево.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на DEZEEN.

Перша черга – зона мистецтв та парк

Перша черга "1000 дерев" урочисто відкрилася 22 грудня у шанхайському районі Путуо. Її будівництво тривало вісім років.

"Цей проект стане найяскравішою перлиною на 42-кілометровому березі річки Сучжоу-Крік у центрі Шанхаю", – йдеться у заяві Сун Шенлі, заступника директора відділу реклами Путуо.

На території комплексу, що об'єднала в собі сучасну міську зону мистецтв під назвою М50 та громадський парк, будуть розташовані торгові зали, ресторани, музеї, галереї, а також історичні будівлі – у ході реновації району вони були збережені і зараз набувають нового життя. Фото: Dezeen

Зокрема, в зону "1000 колон" входять цехи та склади колишнього борошномельного комбінату, а також старий історичний млин "Фуфен" – його переобладнають під ліфт, на якому відвідувачі зможуть підніматися з усіх трьох рівнів паркінгу і восьми рівнів торгових площ на саму вершину до вазонів з деревами на колонах.

Колони грають роль структурного каркасу проекту. На їх вершинах буде висаджено до 70 порід різних дерев та чагарників. Усередині стовпів є прихована система поливу. Фото: Dezeen

Друга черга – вежа з садами

Запуск другої черги очікується за два роки – це буде більш висока споруда з висячими садами. З'єднуватимуться між собою обидві черги за допомогою моста, що проходить у тунелі.

Ідея розроблена студією британського дизайнера Томаса Хезервіка для замовника Тіан Ан. Головною метою авторів було не просто створення гігантського проекту, безпрецедентного за своєю красою та функціональністю, а й органічне включення його до навколишнього ландшафту. Фото: medium.com

"Нашим завданням було створити доброзичливий простір, структуру з гармонійним ставленням між людиною та природою", – пояснив Хуан Цзіншен, генеральний менеджер проекту.

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