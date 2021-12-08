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Теперь информация о недвижимом имуществе из основных реестров доступна в "Дие": как получить и сколько это стоит

Автор: Леся Панченко

Отныне справку из реестра прав на недвижимое имущество можно получить онлайн на портале Действие. Она необходима для проверки права на жилье или земельный участок, собственников и совладельцев, наличия вашего имущества в реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Минцифры.

Сейчас этой услугой пользуется более миллиона человек в год.

Зачем нужна справка

Справка содержит всю информацию о недвижимом имуществе из четырех основных реестров:

  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
  • Реестр прав собственности на недвижимое имущество.
  • Государственный реестр ипотек.
  • Единый реестр запретов отчуждения объектов недвижимого имущества по объекту недвижимого имущества.

Услуга на портале "Дия" работает уже неделю – за это время уже получили 500 справок.

А также осуществлено более 1500 бесплатных предварительных поисков. То есть человек сначала получает информацию из реестров и если он его удовлетворяет (все параметры поиска заданы правильно) — заказывает платную услугу получения справки.

Как было раньше. Услуга обеспечивала бесплатный предварительный поиск информации по двум критериям – данным физического лица и данным юридического лица.

Как услуга работает на портале "Дия":

  • бесплатный предварительный поиск по всем пяти критериям. Благодаря этому люди не будут заказывать случайно справку, в которой отсутствует или не соответсвует запросу информация;
  • расширенное количество параметров, по которым можно произвести поиск. Например, серия и/или номер паспорта;
  • запрос обрабатывается в течение 5 секунд после его заказа. Готовая справка будет доступна в разделе "Заказанные документы" на портале "Дия".
  • Для заполнения онлайн-формы на получение услуги понадобятся сведения о лице или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация.

Для заполнения онлайн-формы на получение услуги понадобятся сведения о человеке или объекте недвижимого имущества, о котором требуется информация.

Если по вашему запросу не найдена информация, нужно уточнить параметры поиска или выбрать другой из 5-ти доступных критериев.

Сколько времени и денег нужно

Время подачи запроса (заполнение формы) в Минцифры оценивают в 10 минут.

Обработка запроса длится 5 секунд. На получение готовой справки требуется час.

Стоимость услуги 30 грн. Она может варьироваться в зависимости от объема информации.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

Проект осуществляется при содействии Программы EGAP, финансируемой правительством Швейцарии и реализуемой Фондом Восточная Европа, совместно с Министерством юстиции Украины.

Ранее мы рассказывали, что теперь в "Дие" можно легализовать частный или дачный дом по "строительной амнистии".

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