ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Театр будущего и парк подводных скульптур: 10 самых ожидаемых архитектурных проектов 2022 года

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 10:29
Театр будущего и парк подводных скульптур: 10 самых ожидаемых архитектурных проектов 2022 года Фото: в подборку вошли небоскребы, фабрики, культурные и спортивные центры (Dezeen)
Автор: Риана Абдулаева

Авторитетное архитектурное издание Dezeen назвало самые ожидаемые проекты, которые будут завершены в 2022 году. В их числе парк подводных скульптур, башни, соединенные мостом для тестирования дронов и школа с крышей для прогулок.

10 самых интересных архитектурных проектов 2022 года в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Dezeen.

Центр сценических искусств Тайбэя, Тайвань

Night shot of Taipei Performing Arts CenterФото: Dezeen

После долгих ожиданий Центр сценических искусств Тайбэя откроется в столице Тайваня летом 2022 года.

В объекте предусмотрены 3 уникальных зала, которые соединяются между собой в центральном помещении в форме стеклянного куба. В сферическом объекте, напоминающем планету, разместят сцену для театра Globe Playhouse на 800 мест. В отличие от традиционных помещений, все закулисные зоны будут видны публике благодаря специальной планировочной системе.

Сианьский международный футбольный центр, Китай

Planted terraces of Xi'an International Football Centre by Zaha Hadid ArchitectsФото: Dezeen

В новом году компания Zaha Hadid Architects завершит строительство масштабного футбольного стадиона в преддверии чемпионата Азии по футболу 2023 года.

Помимо огромных размеров, стадион примечателен высокими колоннами и навесной крышей, которая укрывает зеленые террасы на южном возвышении от активного солнца, таким образом сохраняя прохладу и красоту локации.

Галерея современных искусств в Сиднее, Австралия

Expansion Sydney Modern extension by SANAA
Фото: Dezeen

Проект "Сидней-Модерн" запланирован как расширение Художественной галереи Нового Южного Уэльса, одного из самых больших музеев материка. Каскад стеклянных павильонов создали на контрасте к неоклассицистическому зданию XIX века.

Проект включает подземную галерею, созданную из нефтяного резервуара времен Второй мировой войны.

Lanternen, Дания

Aerial visual of wooden community centre by SnøhettaФото: Dezeen

Один из самых маленьких проектов в этом списке — Lanternen, деревянный центр водных видов спорта, расположенный на побережье Эсбьерга в Дании.

Здание, спроектированное Snøhetta совместно с WERK Arkitekter, демонстрирует "искусство изготовления лодок" и будет иметь большой проем в фасаде, ведущий посетителей к воде.

Арканзасский музей изящных искусств, США

Arkansas Museum of Fine Arts constructionФото: Dezeen

Арканзасский музей, в коллекцию которого входят произведения искусства мировых классиков и молодых художников, будет располагаться на окраине Литл-Рока, между паркингом и автозаправкой.

Редизайном объекта занимается Чикагское архитектурное бюро Studio Gang. Сооружение будет иметь рельефную бетонную крышу, глухие фасады сделают открытыми с помощью панорамного остекления, в интерьере будет много светлого дерева, а окружающий ландшафт станет более функциональным.

Штаб-квартира DJI, Китай

Visual of DJI Headquarters in ChinaФото: Dezeen

Компания Foster+Partners завершит ряд проектов в 2022 году. Одним из самых необычных является штаб-квартира робототехнической компании DJI в Шэньчжэне.

Объект включает две башни из стекла и металла, в которых будут размещаться основные офисы робототехнической компании DJI. Проектировщики проложили мостик между двумя зданиями, предназначенный для тестирования дронов. На нижнем уровне предполагаться демонстрационное пространство с рингами для боев между роботами.

Школа Сундби, Дания

Visual of Sundby School in DenmarkФото: Dezeen

Единственное учебное здание, вошедшее в этот список — начальная школа от Henning Larsen Architects, которая отличается пешеходной крышей и адаптируемыми интерьерами.

Объект станет первым зданием в Дании, получившим Nordic Ecolabel — официальный сертификат устойчивости для региона. В нем учитываются такие детали, как экологичное потребление энергии и использование вторичных материалов.

Гималайский центр Нанкин Зендай, Китай

Nanjing Zendai Himalayas Center by MADФото: Dezeen

Еще одним долгожданным объектом, который завершат в 2022 году, станет многофункциональный центр Nanjing Zendai Himalayas Center. Комплекс площадью 560 тыс. кв.м, спроектированный MAD, представляет собой футуристические небоскребы, напоминающие горы. В них разместятся офисы, гостиницы, жилье и коммерческие помещения. Между ними будут поляны, деревья, пруды, ручьи, водопады, бассейны. Некоторые постройки будут полностью покрыты зеленью.

Флагманский завод Сан-Пеллегрино, Италия

Visual of San Pellegrino Flagship Factory by BIGФото: Dezeen

Флагманский завод в Сан-Пеллегрино от BIG будет завершен в горной долине в Италии, почти через пять лет после того, как студия выиграла международный конкурс на разработку схемы.

Созданные для компании по производству безалкогольных напитков San Pellegrino, штаб-квартира и завод по розливу отдают дань уважения традиционной итальянской архитектуре с такими деталями, как арки, аркада и портик.

The ReefLine, США

Visual of The Reefline by OMAФото: Dezeen

Второй проект OMA в этом списке — The ReefLine, парк подводных скульптур недалеко от Майами-Бич, предназначенный для защиты береговой линии от последствий изменения климата.

Хотя парк строится поэтапно, первая очередь должна открыться в декабре, когда будут установлены первые скульптуры. На объектах и вокруг них также будут установлены геометрические бетонные модули, выполняющие функцию искусственного рифа.

Ранее мы рассказывали про ТОП-5 тенденций в дизайне интерьера 2022.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мнения
Виктория Титова
В Украине очень мало хороших общественных пространств: как это изменить
Виктория Титова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Виктория Берещак
Скидки на квартиры перед Новым годом: выгода или подвох от застройщика
Виктория Берещак
обозреватель рынка недвижимости
Михаил Подвысоцкий
На паузе: что происходит с ценами на жилье и чего ждать в следующем году
Михаил Подвысоцкий
основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group
Валерий Захаров
Зимой лучше: почему арендовать загородный дом выгоднее в осенне-зимний период
Валерий Захаров
брокер агентства недвижимости RE/MAX Central
Все мнения