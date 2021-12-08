Супермаркет вместо квартиры: в Харькове "реконструкция" жилья обернулась скандалом

В Харькове сотрудники Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) получили заявку на выдачу сертификата о принятии в эксплуатацию здания супермаркета. На месте инспекторы обнаружили, что постройка незаконна. Под видом реконструкции квартиры площадью 60 кв.м фактически произошло новое строительство магазина площадью 1200 кв.м.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию харьковского портала newsroom.kh.ua.

Разрешение на реконструкцию выдала ГАСИ, которая была расформирована в сентябре. В разрешении значилась "реконструкция квартиры номер 4 с пристройкой под магазин продовольственных и непродовольственных товаров".

В выдаче сертификата отказано

ГИАГ, в свою очередь, в выдаче сертификата отказал. Также инспекторы намерены провести внеплановую проверку объекта и сообщить о незаконном строительстве в правоохранительные органы.

Супермаркет вплотную примыкает к дому нового ЖК "Мира", расположенного между Московским проспектом и улицей Мира. Такой же супермаркет, построенный вплотную к дому, открыли в этом жилкомплексе в 2020 году, возле терминала автобусов у станции метро "Индустриальная".

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