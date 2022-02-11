Старый флигель площадью 38 кв.м продают за 300 тысяч долларов

На продажу выставлено миниатюрное здание сторожки, которое собираются продать по цене 7900 доларов за кв.м.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на dirt

Это историческое сооружение было построено в Северном Йоркшире (Великобритания) в 1839 году. Оно представляет собой одну из двух сторожек у въезда в исторический Гримстон-парк и расположеннный в нем средневековый замок.

Сторожка, возведенная из тесанных каменных (известняковых) блоков, имеет несколько уникальных элементов экстерьера. Так, нельзя не обратить внимание на ее ступенчатую крышу, увенчанную фигурой коленопреклоненного рыцаря.

Фото: dirt.com

Но самое интересное потенциальный покупатель найдет внутри здания. Как объясняют специалисты по недвижимости, столь высокая цена здания обусловлена не только его исторической ценностью, но и уровнем внутренних работ уже в наше время. В сторожке был проведен капитальный ремонт.

И теперь – несмотря на всю ее компактность, здесь нашлось место для гостиной и кухни (первый цокольный этаж), а также детской на втором этаже. Из кухни попадаем в крытый зимний сад, откуда можно выйти на приватную террасу.

В надстройке-мезонине распролагается спальня, которая совмещена с погребком для вина.

Общая площадь отреставрированной сторожки – 408 футов или всего 38 кв.м, что сопоставимо с площадью однокомнатной квартиры в украинской панельной многоэтажке периода советского массового жилого строительства.

Фото: dirt.com

Напомним, в Калифорнии продается уникальный особняк мультимиллионера Дуэйна Хагадоне за 50 млн долларов.