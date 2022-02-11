Старый флигель площадью 38 кв.м продают за 300 тысяч долларов

На продажу выставлено миниатюрное здание сторожки, которое собираются продать по цене 7900 доларов за кв.м.
Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на dirt
Это историческое сооружение было построено в Северном Йоркшире (Великобритания) в 1839 году. Оно представляет собой одну из двух сторожек у въезда в исторический Гримстон-парк и расположеннный в нем средневековый замок.
Сторожка, возведенная из тесанных каменных (известняковых) блоков, имеет несколько уникальных элементов экстерьера. Так, нельзя не обратить внимание на ее ступенчатую крышу, увенчанную фигурой коленопреклоненного рыцаря.
Но самое интересное потенциальный покупатель найдет внутри здания. Как объясняют специалисты по недвижимости, столь высокая цена здания обусловлена не только его исторической ценностью, но и уровнем внутренних работ уже в наше время. В сторожке был проведен капитальный ремонт.
И теперь – несмотря на всю ее компактность, здесь нашлось место для гостиной и кухни (первый цокольный этаж), а также детской на втором этаже. Из кухни попадаем в крытый зимний сад, откуда можно выйти на приватную террасу.
В надстройке-мезонине распролагается спальня, которая совмещена с погребком для вина.
Общая площадь отреставрированной сторожки – 408 футов или всего 38 кв.м, что сопоставимо с площадью однокомнатной квартиры в украинской панельной многоэтажке периода советского массового жилого строительства.
Напомним, в Калифорнии продается уникальный особняк мультимиллионера Дуэйна Хагадоне за 50 млн долларов.