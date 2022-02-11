Старий флігель площею 38 кв.м продають за 300 тисяч доларів

На продаж виставлено мініатюрну будівлю сторожки, яку збираються продати за ц іною 7900 доларів за кв.м.
Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на dirt
Ця історична споруда була побудована в Північному Йоркширі (Велика Британія) в 1839 році. Воно являє собою одну з двох сторожок біля в'їзду до історичного Грімстон-парку та розташованого в ньому середньовічного замку.
Сторожка, що зведена з тесанних кам'яних (вапнякових) блоків, має кілька унікальних елементів екстер'єру. Так, не можна не звернути увагу на її ступінчастий дах, який увінчаний фігурою лицаря, що склонив коліно.
Але найцікавіше потенційний покупець знайде всередині будівлі. Як пояснюють фахівці з нерухомості, настільки висока її ціна обумовлена не лише історичною цінністю, але і рівнем внутрішніх робі, виконаних т вже в наш час. У сторожці було проведено капітальний ремонт.
І тепер – незважаючи на всю компактність споруди, тут знайшлося місце для вітальні та кухні (перший цокольний поверх), а також дитячої на другому поверсі. З кухні потрапляємо до критого зимового саду, звідки можна вийти на приватну терасу.
У надбудові-мезоніні розташована спальня, яка поєднана з льохом для вина.
Загальна площа відреставрованої сторожки – 408 футів або лише 38 кв.м, що можна порівняти з площею однокімнатної квартири в українській панельній багатоповерхівці часів радянського масового житлового будівництва.
Нагадаємо, в Каліфорнії продається унікальний особняк мультимільйонера Дуейна Хагадоне за 50 млн доларів.