"Создаем новое лицо Харькова": как Строй Сити Development Group проводит ревитализацию заброшенных пространств

"Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя", — сказал великий французский философ Вольтер. И вот уже более 200 лет этот афоризм напоминает о необходимости не просто знать историю, но и беречь все, что с ней связано.

Если небольшим артефактам прошлого легко найдется место в музее или частной коллекции, то с памятниками архитектуры ситуация сложнее. С одной стороны, в любом крупном городе есть проблема с нехваткой жилья из-за постоянного притока населения. С другой — строительство новых домов на месте исторической застройки редко поддерживается местными жителями и экспертами.

Выходом из сложившегося тупика может стать ревитализация — процесс оживления городского пространства. Она стала, по сути, неизбежной. Нельзя до бесконечности расширять города, занимая все новые и новые территории. Ни с точки зрения архитектуры, ни с точки зрения комфорта, ни с точки зрения заботы об окружающей среде.

В этих условиях есть лишь один способ удовлетворить спрос на жилье — ревитализировать старые объекты. Этот путь позволяет создавать многофункциональные комплексы, не уничтожая, а сохраняя наследие прошлого. Именно его выбирают застройщики всего мира.

Так, в Австрии решили проблему с четырьмя огромными газгольдерами, построенными еще в конце XIX века. Десятилетиями в них хранили коксовый газ, который использовали для отопления и освещения улиц Вены. Но в 1984 году газометры были закрыты.

Огромные строения оказались практически заброшенными и использовались только один раз — при съемке фильма "Искры из глаз" о приключениях Джеймса Бонда. Казалось, газгольдеры ждет постепенное разрушение. Но в середине 90-х годов австрийские архитекторы перестроили их в многофункциональные комплексы с жилыми, офисными и развлекательными объектами.

Такая же судьба ждала лондонский район Доклендс. С конца XVII века он служил для стоянки и ремонта кораблей. Здесь были сотни складов для самых различных товаров. В 60-х годах XX века их начали закрывать. Спустя 20 лет Доклендс представлял собой 21 квадратный километр земли с разрушающимися зданиями. Но при поддержке правительства Маргарет Тэтчер и частных инвесторов заброшенный район преобразился. Теперь это финансовый и деловой центр Лондона, соперничающий со знаменитым Сити.

А что же Украина? У нас пока предпочитают взрывать и сносить старые здания, а не давать им новый шанс. Но есть и те, кто пытается изменить это правило и сделать нашу страну чуточку ближе к мировым стандартам. В компании Строй Сити Development Group одной из своих главных задач считают ревитализацию бывших промышленных предприятий и создание на их месте инновационных комплексов.

Самым ярким примером такого решения стал харьковский IT-Park Manufactura. Он создан на месте мукомольной фабрики, существовавшей со второй половины XIX века. В советское время здесь работал комбинат хлебопродуктов, но с 90-х годов здание было заброшено и постепенно разрушалось.

ЖК IT-Park Manufactura (manufactura.kh.ua)

Однако Строй Сити Development Group удалось вдохнуть в бывшую фабрику новую жизнь. Архитекторы и дизайнеры изучили чертежи объекта, после чего восстановили первоначальный вид фасада. В самом здании оставили даже уникальную кирпичную кладку XIX века, на которой можно увидеть клеймо первого владельца промышленного объекта — Василия Гладких.

"Мы укрепили стены фабрики, построили вокруг нее совершенно новые здания, объединенные с историческим корпусом в единый архитектурный ансамбль. Каждый элемент обновленной "Мануфактуры" отвечает высоким требованиям и стандартам IT-компаний", — рассказал генеральный директор Строй Сити Development Group Александр Конюхов.

Впрочем, IT-Park Manufactura далеко не единственный проект по ревитализации в Харькове. Сейчас Строй Сити Development Group меняет территорию бывшего велозавода. На месте закрытых цехов и пустырей растет молодежный жилой комплекс Urban City. Кстати, именно в нем впервые в Украине решили воплотить концепцию "урбан-двора" — c локациями для стрит воркаута, уличного футбола, а также скалодромом.

Этот же подход компания использует и в Киеве. Строй Сити Development Group подхватил проект ЖК "Голосеевская Долина", который не смог довести до ума предыдущий застройщик. Сейчас на месте бывшей промзоны возводят комплекс с пятью высотками и собственным детским садом. Проект также включает детские и спортивные площадки, супермаркет и подземный паркинг для жильцов.

Впрочем, Строй Сити может похвастаться не только ревитализацией бывших предприятий. Еще один столичный проект предусматривает превращение заброшенного административного здания поликлиники в современный бизнес-центр Level. Причем в объекте обустраивают не только офисы и коворкинги, но и зеленую лаунж-зону для отдыха сотрудников.

Многофункциональный бизнес-центр класса "А" Level (фото: bclevel.com.ua)

Мировой опыт показывает, что за ревитализацией будущее. Будущее, которое тесно переплетается с артефактами прошлого, и делает комфортной нашу жизнь в настоящем. Именно поэтому Строй Сити Development Group стремится дать новую жизнь промышленным и административным объектам, каждый из которых несет в себе частички нашей истории.