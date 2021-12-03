"Створюємо нове обличчя Харкова": як Строй Сіті Development Group проводить ревіталізацію занедбаних просторів

"Той, хто не знає минулого, не знає ні сьогодення, ні майбутнього, ні самого себе", — сказав великий французький філософ Вольтер. І ось вже понад 200 років цей афоризм нагадує про необхідність не просто знати історію, а й берегти все, що з нею пов'язано.

Якщо невеликим артефактам минулого легко знайдеться місце в музеї або приватній колекції, то з пам'ятками архітектури ситуація складніша. З одного боку, в будь-якому великому місті є проблема з нестачею житла через постійний приплив населення. З іншого — будівництво нових будинків на місці історичної забудови рідко підтримується місцевими жителями та експертами.

Виходом зі сформованого глухого кута може стати ревіталізація — процес пожвавлення міського простору. Вона стала, по суті, неминучою. Не можна до нескінченності розширювати міста, займаючи все нові й нові території. Ні з точки зору архітектури, ні з точки зору комфорту, ні з точки зору турботи про навколишнє середовище.

У цих умовах є лише один спосіб задовольнити попит на житло — ревіталізувати старі об'єкти. Цей шлях дозволяє створювати багатофункціональні комплекси, не знищуючи, а зберігаючи спадщину минулого. Саме його вибирають забудовники всього світу.

Так, в Австрії вирішили проблему з чотирма величезними газгольдерами, побудованими ще в кінці XIX століття. Десятиліттями в них зберігали коксовий газ, який використовували для опалення та освітлення вулиць Відня. Але в 1984 році газометри були закриті.

Величезні будови виявилися практично покинутими й використовувалися тільки один раз — при зйомці фільму "іскри з очей" про пригоди Джеймса Бонда. Здавалося, газгольдери чекає поступове руйнування. Але в середині 90-х років австрійські архітектори перебудували їх у багатофункціональні комплекси з житловими, офісними та розважальними об'єктами.

Така ж доля чекала Лондонський район Доклендс. З кінця XVII століття він служив для стоянки та ремонту кораблів. Тут були сотні складів для найрізноманітніших товарів. У 60-х роках XX століття їх почали закривати. Через 20 років Доклендс являв собою 21 квадратний кілометр землі з руйнуються будівлями. Але за підтримки уряду Маргарет Тетчер і приватних інвесторів покинутий район змінився. Тепер це фінансовий і діловий центр Лондона, який змагається зі знаменитим Сіті.

А що ж Україна? У нас поки воліють підривати та зносити старі будівлі, а не давати їм новий шанс. Але є й ті, хто намагається змінити це правило і зробити нашу країну трішки ближчою до світових стандартів. У компанії Строй Сіті Development Group одним зі своїх головних завдань вважають ревіталізацію колишніх промислових підприємств і створення на їх місці інноваційних комплексів.

Найяскравішим прикладом такого рішення став харківський IT-Park Manufactura. Він створений на місці борошномельної фабрики, що існувала з другої половини XIX століття. За радянських часів тут працював комбінат хлібопродуктів, але з 90-х років будівля була покинута і поступово руйнувалася.

ЖК IT-Park Manufactura (manufactura.kh.ua)

Однак Строй Сіті Development Group вдалося вдихнути в колишню фабрику нове життя. Архітектори та дизайнери вивчили креслення об'єкта, після чого відновили первісний вигляд фасаду. У самій будівлі залишили навіть унікальну цегляну кладку XIX століття, на якій можна побачити клеймо першого власника промислового об'єкта — Василя Гладких.

"Ми зміцнили стіни фабрики, побудували навколо неї абсолютно нові будівлі, об'єднані з історичним корпусом в єдиний архітектурний ансамбль. Кожен елемент оновленої "мануфактури" відповідає високим вимогам і стандартам IT-компаній", — розповів генеральний директор Строй Сіті Development Group Олександр Конюхов.

Втім, IT-Park Manufactura далеко не єдиний проект з ревіталізації в Харкові. Зараз Строй Сіті Development Group змінює територію колишнього велозаводу. На місці закритих цехів і пустирів зростає молодіжний житловий комплекс Urban City. До речі, саме в ньому вперше в Україні вирішили втілити концепцію "урбан-двору" — з локаціями для стріт воркауту, вуличного футболу, а також скалодромом.

Цей же підхід компанія використовує і в Києві. Строй Сіті Development Group підхопив проект ЖК "Голосіївська Долина", який не зміг довести до розуму попередній забудовник. Зараз на місці колишньої промзони зводять комплекс з п'ятьма висотками й власним дитячим садком. Проект також включає дитячі та спортивні майданчики, супермаркет і підземний паркінг для мешканців.

Втім, Строй Сіті може похвалитися не тільки ревіталізацією колишніх підприємств. Ще один столичний проект передбачає перетворення покинутої адміністративної будівлі поліклініки в сучасний бізнес-центр Level. Причому в об'єкті облаштовують не тільки офіси та коворкінги, а й зелену лаунж-зону для відпочинку співробітників.

Багатофункціональний бізнес-центр класу "А" Level (фото: bclevel.com.ua)

Світовий досвід показує, що за ревіталізацією майбутнє. Майбутнє, яке тісно переплітається з артефактами минулого, і робить комфортним наше життя в сьогоденні. Саме тому Строй Сіті Development Group прагне дати нове життя промисловим і адміністративним об'єктам, кожен з яких несе в собі частинки нашої історії.