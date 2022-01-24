"Замороженная" аренда, самопомощь и временные квартиры: как работает система социального жилья в разных странах

Одна из самых распространенных проблем, которая может коснуться каждого — финансовая. Именно поэтому многие страны предлагают гражданам свою поддержку в жилищном вопросе — фонд государственного или социального жилья. В каждой стране есть свои категории, возможности и стандарты для такой недвижимости.
Как социальное жилье выглядит в разных странах мира и как работает эта система — в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Archdaily.
Социальное жилье может различаться по вместимости, стоимости, устойчивости, архитектурным и планировочным решениям. В нашем материале рассмотрим шесть систем, которые распространены в шести странах мира.
В бельгийской системе социальное жилье предоставляется людям с низкими доходами, будь-то отдельные лица или семьи. В течение 40 лет система социального жилья была децентрализована в трех регионах страны: Брюссельском, Фламандском и Валлонском. Социальное жилье может быть предоставлено муниципалитетами, государственными компаниями, кооперативами или некоммерческими организациями.
Бельгия разделила свой поддерживающий жилой фонд на две категории. "Социальное" жилье предназначено для людей, испытывающих социальные или финансовые трудности, и распределяется на основе сочетания уровня доходов и приоритетных групп. "Промежуточное" жилье выделяется людям, находящимся в менее уязвимом положении, но все же нуждающимся в государственной помощи. Такое жилье составляет примерно 6,5% бельгийского рынка недвижимости — более 280 тыс. единиц.
За последние 30 лет Чили добилась больших успехов в обеспечении доступым жильем. ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) отмечает, что доля семей и отдельных лиц, не имеющих крыши над головой или проживающих в местах, не отвечающих социальным стандартам, за 20 лет снизилась с 23% до 10%. Однако некачественное и переполненное жилье остается проблемой по международным стандартам, поскольку в стране до сих пор высокий уровень жилой сегрегации в городских районах.
Фото: социальное жилье в Чили (ArchDaily)
Положения о доступном и социальном жилье в Чили включают субсидии домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода, схемы аренды с выкупом и субсидии на аренду. Такие программы, как Subsidios para Acondicionamiento Termico de la Vivienda также предлагают субсидии на восстановление жилья для домохозяйств, включая ремонт крыш и стен, а также повышение энергоэффективности.
В Нидерландах социальное жилье, известное как sociale huurwoningen, предлагается гражданам по субсидируемой ставке. Те, кто живет в субсидируемых домах, платят не более 710 евро в месяц, остальное вносит государство. Контроль арендной платы означает, что цены не могут расти более чем на 4,3% в год. Жилье управляется через систему баллов, которая определяет стоимость имущества, где будет жить заявитель, и, следовательно, размер арендной платы. Надзор за системой осуществляет Centraal Fonds Volkshuisvesting (центральный жилищный фонд).
Жилищные ассоциации, известные как toegelaten instellingen, управляют социальным жильем в Нидерландах, отслеживая акты вандализма, предотвращая преступность и поддерживая общественные пространства — от детских площадок до автостоянок. Они управляют более чем 2,4 миллионами объектов по всей стране.
В Мексике жилье для граждан с низким доходом предоставляется за счет самопомощи, где семьи играют важную роль в строительстве собственного или социального жилья. За последние 10 лет было введено несколько программ помощи. Программы Tu Casa и Vivienda Rural предоставляют субсидии на строительство новых домов, покупку существующий недвижимости и ремонт.
В 2007 году была введена программа Esta es tu Casa для помощи домохозяйствам, чьи доходы менее чем в пять раз превышают минимальную заработную плату для покупки, строительства или ремонта жилья. Средства высвобождаются через органы исполнительной власти, такие как банки и жилищные учреждения. Строительство социального жилья базируется на таких приоритетах, как устойчивость и повторное уплотнение центральной части города.
Конституция Испании гарантирует право на жилье всем испанским гражданам. Поскольку страна столкнулась с жилищным кризисом, повышение арендной платы допускается только раз в пять лет и зависит от уровня инфляции.
Фото: социальное жилье в Испании (ArchDaily)
В отличие от многих европейских стран, жилищный фонд Испании почти полностью занят собственниками. При этом 95% сдаваемых в аренду объектов принадлежат частным лицам. Это отразилось на системе социального жилья, где большое количество домов по жилищной программе предоставляется на условиях безусловного права собственности, а не по схемам субсидируемой аренды.
Социальное жилье в Соединенных Штатах часто принимает форму "субсидированного жилья", находящегося в ведении федеральных, государственных и местных агентств. Цены на государственное жилье ниже рыночных, при этом федеральные программы предполагают ежемесячные ставки в размере 30% от дохода семьи. Более 1,2 миллиона домохозяйств, использующих государственное жилье по всей стране, управляются ассоциациями государственного жилья.
Право на получение государственного жилья в США основывается на годовом валовом доходе, гражданстве или иммиграционном статусе, пособиях для пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и/или семей. В то время как местные жилищные ассоциации управляют социальным жильем, основная ответственность лежит на Министерстве жилищного строительства и городского развития (HUD).
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