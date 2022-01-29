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Роскошь и непредсказуемость: какой дизайн интерьера подходит огненным знакам зодиака

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Суббота 29 января 2022 10:20
Роскошь и непредсказуемость: какой дизайн интерьера подходит огненным знакам зодиака Фото: огненные знаки  — страстные натуры, которые любят выделяться (Design-home)
Автор: Риана Абдулаева

Астрологи уверены, что знак зодиака определяет не только черты личности, но и особенности образа жизни, а также влияет на эстетический выбор и вкус человека. Компания French Bedroom попросила астролога из The Wellness Foundry рассказать про предпочтения каждого знака в дизайне.

Какой дизайн интерьера подходит огненным знакам: Овнам, Львам и Стрельцам — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на House Beautifule.

Выбор правильного интерьера требует тщательного подхода, важно инвестировать в предметы, которые заставляют вас улыбаться. Знак зодиака может подсказать, что подходит именно вам. По словам астролога огненные знаки — страстные натуры, которые любят выделяться и подчеркивать свою уникальность внешними атрибутами.

Овен

Индивидуальность дизайна: импульсивный, смелый, уверенный в себе.

Овен — самый смелый дизайнер. Как и другие представители стихии огня, он страстный, мотивированный и уверенный в себе человек.

Роскошь и непредсказуемость: какой дизайн интерьера подходит огненным знакам зодиакаФото: Pinterest

Овну следует избегать сложных конструкций в доме и ремонта, который трудно переделать. Это связано с тем, что представители этого знака склонны к импульсивным действиям. Настроение Овна может резко поменяться и привычная домашняя обстановка начнет угнетать. Овны часто прыгают от одного стиля к другому, когда к ним приходит вдохновение. Они склонны к соперничеству, а это означает, что овны должны быть первыми, кто примет новые тенденции.

Овны любят открытые пространства и яркие цвета, которые стимулируют их, сохраняя при этом индивидуальность, нотку роскоши, свидетельствующую об успехе. Представителям знака стоит присмотреться к смелым аксессуарам, отражающим их уверенность в собственном вкусе.

Лев

Индивидуальность дизайна: гламурный, роскошный, смелый.

Страстные Львы любят быть в центре внимания, упиваясь роскошными обедами и эксклюзивными светскими мероприятиями. Простой скромный дом не подойдет им, поскольку Львов тянет ко всему блестящему, гламурному и богатому.

Роскошь и непредсказуемость: какой дизайн интерьера подходит огненным знакам зодиакаФото: Pinterest

Львы проектируют свои дома так, чтобы они были такими же яркими, как они сами, и не стесняются хвастаться своей приверженностью к изысканным вещам. Представителям этого знака подойдет смело оформленное пространство, наполненное крупными деталями, обилием металлической отделки и роскошной мягкой мебелью в бархате и шелке.

Что касается цвета, знаку зодиака Лев принадлежит один из самых ярких камней рождения — хризолит. Так что добавляя в интерьер акценты сияющего зеленого они будут чувствовать себя замечательно.

Лев — огненный знак, который управляется Солнцем, поэтому ему лучше всего подходят светлые дома с большим количеством естественного света.

Стрелец

Индивидуальность дизайна: функциональный, гибкий, вдохновленный природой.

Бесстрашные путешественники Стрельцы — блуждают по земному шару в погоне за новыми острыми ощущениями и приключениями.

Рожденные с неутолимой жаждой перемен и новизны, вряд ли Стрельцы смогут долго выдерживать в доме единую дизайнерскую схему. Стрелец бесконечно любопытен и находится в вечных поисках, поэтому постоянство в интерьере им тоже не подходит.

Роскошь и непредсказуемость: какой дизайн интерьера подходит огненным знакам зодиакаФото: Pinterest

С таким количеством приключений в жизни Стрельцы превосходные рассказчики, их дома всегда будут отражать это и внешне: стены, заполненные картами, интересными артефактами, сувенирами и открытками.

Сильная любовь к природе означает, что Стрельцов привлекают естественные цвета и материалы, а также изделия, которые отсылают к океану, горам или пейзажам заморских стран.

Ранее мы писали, какой дизайн интерьера подходит водным знакам зодиака, а также, как обустроить квартиру для воздушных знаков.

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