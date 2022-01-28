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Сентиментальный и продуманный: какой дизайн интерьера подходит водным знакам зодиака

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Пятница 28 января 2022 18:30
Сентиментальный и продуманный: какой дизайн интерьера подходит водным знакам зодиака Фото: водные знаки зодиака — самые чувствительные и эмпатичные из всех в зодиакальном цикле. (Profile)
Автор: Риана Абдулаева

Астрологи считают, что знак зодиака может многое рассказать про предпочтения человека, а также помочь сделать выбор в создании комфортной среды. Компания French Bedroom попросила астролога Элоизу из The Wellness Foundry рассказать, какой дизайна интерьера лучше всего подходит водным знакам зодиака.

Индивидуальный дизайн для Раков, Скорпионов и Рыб — в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на House Beautifule.

Водные знаки зодиака — самые чувствительные и эмпатичные из всех в зодиакальном цикле. Их главное преимущество в бережном и внимательном отношении к миру. Идеальный дизайн для этих знаков должен отражать их ценности и создавать внешний уют.

Рак

Индивидуальность дизайна: сентиментальный, продуманный, уютный.

Раки очень интуитивны и чувствительны к своему окружению, поэтому будьте уверены, что каждая деталь в их доме тщательно продумана. Однако доверие представителей этого знака нужно заслужить. Раки защищают свое личное пространство, ограждая себя от невзгод внешнего мира.

Сентиментальный и продуманный: какой дизайн интерьера подходит водным знакам зодиакаФото: Pinterest

Раком управляет Луна, олицетворяющая комфорт и заботу о себе. С точки зрения дизайна представителям этого знака подходят уютные квартиры, располагающие к отдыху и расслаблению.

Сентиментальный до предела, Рак преуспеет в том, чтобы создать личную галерею с из фотографий на стене и расставить по дому коробочки для хранения своих сокровищ. По словам Элоизы, Рак будет отлично себя чувствовать в теплом пространстве, полном мягкой мебели нейтральных цветов, украшенном множеством предметов антиквариата.

Скорпион

Индивидуальность дизайна: драматический, готический, педантичный.

Скорпион — один из самых загадочных и соблазнительных представителей зодиака, но — этот водный знак скрывает ядовитое жало. Именно эта скрытая темная сторона наполнит окружающую Скорпиона среду, склоняясь к готике и индустриальному дизайну, с множеством глубоких, насыщенных цветов, таких как изумрудно-зеленый, бордовый и сливовый. Скорпионам стоит выбирать роскошные тактильные ткани – искусственный мех, шелк, кожу и натуральные породы дерева.

Сентиментальный и продуманный: какой дизайн интерьера подходит водным знакам зодиакаФото: Pinterest

Скорпиону важны детали, поэтому интерьер обычно тщательно спланирован до последней дверной ручки. Было бы неплохо разбавить драматизм акцентами в виде голубого камня их рождения — топаза, который способствует исцелению и перезарядке.

Рыбы

Индивидуальный дизайн: духовный, спокойный, мечтательный.

Как последний знак зодиака — Рыбы прошли все испытания и невзгоды, став самыми чуткими, сострадательными и духовными в астрологическом цикле.

Это отражено в гармоничном дизайне с элементами романтики – Рыбы будут большими поклонниками ароматических свечей и благовоний.

Сентиментальный и продуманный: какой дизайн интерьера подходит водным знакам зодиакаФото: Pinterest

Управляемые Нептуном, планетой, покровительствующей творчеству и мечтам, Рыб часто можно застать витающими в облаках. У Рыб должны быть объемные подушки, мягкие покрывала и декоративная подсветка, которые помогут им погрузиться в мир фантазий. Когда дело доходит до цветовой гаммы, лучше отмести яркие узоры и отдать предпочтение приглушенным тонам, таким как бежевый и небесно-голубой.

Ранее мы писали, какой интерьер подходит земным знакам зодиака, а также как обустроить комфортный дом для воздушных знаков.

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