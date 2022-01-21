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Элегантный и современный: какой интерьер подходит воздушным знакам зодиака

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Пятница 21 января 2022 16:35
Элегантный и современный: какой интерьер подходит воздушным знакам зодиака Фото: воздушные знаки зодиака отличаются непосредственностью, тяге к новому и переживанию неординарного опыта (Pinterest)
Автор: Риана Абдулаева

Астрология может внести больше ясности в жизнь человека, в том числе помочь реализовать свои эстетические предпочтения. Компания French Bedroom попросила астролога Элоизу из The Wellness Foundry рассказать про отношение каждого знака зодиака к дизайну и стилистике интерьера.

Какой интерьер подходит воздушным знакам — Близнецам, Весам и Воделеям, чтобы чувствовать себя комфортно и реализовать свой творческий потенциал — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на House Beautifule.

Воздушные знаки зодиака отличаются непосредственностью, тяге к новому и переживанию неординарного опыта. Поэтому окружающее пространство не должно их стеснять и ограничивать.

Близнецы

Индивидуальность дизайна: эклектичный, игривый, неординарный.

Элегантный и современный: какой интерьер подходит воздушным знакам зодиакаФото: Pinterest

Близнецы непредвзяты и любят переживать новый опыт. Этот воздушный знак интересуется множеством различных занятий и увлечений, чего им не хватает для индивидуального стиля, когда дело доходит до их дома.

Астролог рекомендует Близнецам собрать в доме все, что они любят и наполнить свое пространство оригинальными безделушками. Так как Близнецами правит Меркурий, планета технологий, то и новейшие гаджеты непременно должны быть в доме представителей этого знака.

Близнецы разрываются между зваными обедами и танцполами, поэтому им следует обустроить дом, подходящий для вечеринок, с большим количеством удобных сидений, гостевой спальней и полностью укомплектованной тележкой для напитков.

Близнецам подходят переливающиеся цвета, которые соответствуют их камню — жемчужине.

Весы

Индивидуальность дизайна: гармоничный, элегантный, креативный.

Элегантный и современный: какой интерьер подходит воздушным знакам зодиакаФото: Pinterest

Жизнь Весов и эстетика дизайна вращаются вокруг баланса и гармонии. Управляемые Венерой, планетой любви, красоты и денег, эти эстеты будут окружать себя тщательно подобранными предметами, отражающими их утонченный вкус.

Поскольку Весы стремятся к равновесию во всех сферах жизни, им необходим хорошо сбалансированный дом — не слишком вычурный и не слишком минималистичный.

Обладая природным чутьем к дизайну, Весы становятся отличными дизайнерами интерьеров. Они понимают магию хорошо поставленной вазы или яркого ковра и обладают сверхъестественной способностью делать стильный шедевр из чего угодно. Дом Весов будет мирным, со множеством романтических мотивов — им будет полезно инвестировать в большое количество мест для хранения, чтобы их вещи были упорядоченными, а пространство — гармоничным.

Водолей

Индивидуальность дизайна: эксцентричный, гармоничный, технически подкованный.

Элегантный и современный: какой интерьер подходит воздушным знакам зодиакаФото: Pinterest

У Водолея, выступающего против истеблишмента, вероятно, будет самый интересный дом. Водолей, символизирующий сострадание, духовность и идеализм, является самым гуманным астрологическим знаком. Его дом будет отражать его радикальное сознание со множеством вдохновляющих произведений искусства и уникальных предметов от независимых дизайнеров.

Свободолюбивые и эксцентричные Водолеи захотят окружить себя нестандартными деталями, но им нужно много времени и пространства для размышлений и формулирования идей, поэтому обычно они создают дома уютное и спокойное пространство.

Водолеем управляет Уран, планета, которая покровительствует инновациям, поэтому ожидайте, что их дома будут заполнены технологическими новинками.

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