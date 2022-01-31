Развод, наследство, долги: как заключить договор мены жилья

Необходимость обмена недвижимости возникает довольно часто. Особенно при разводе, разделе наследства, возникновении финансовых трудностей –люди находят выход в обмене жилья. Он может происходить как с денежной доплатой, так и без нее (бартер). Одним из способов совершения такой сделки является обращение к нотариусу для заключения договора мены. Это довольно удобный и безопасный механизм, но он также имеет определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Об этом рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Что такое договор мены

Согласно статьи 715 Гражданского кодекса Украины по договору мены (бартера) каждая из сторон обязуется передать другой стороне в собственность один товар в обмен на другой товар.

Договор мены жилого дома (квартиры) как и договор купли-продажи недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации. Удостоверение договоров мены жилого дома (квартиры) осуществляется по местонахождению такого имущества или по зарегистрированному месту жительства одной из сторон.

Каждая из сторон договора мены является продавцом того товара, который он передает в обмен, и покупателем товара, который он получает взамен. Договором может быть установлена доплата за товар большей стоимости, обмениваемый на товар меньшей стоимости. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам одновременно после выполнения обязательств по передаче имущества обеими сторонами, если иное не установлено договором или законом. pixabay.com

Процедура заключения договора мены

Для заключения договора мены жилого дома (квартиры) нотариусу необходимо предоставить следующий пакет документов:

паспорта сторон договора;

регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков сторон (ИНН);

документы, подтверждающие право собственности на имущество, которое обменивается (нотариально удостоверенные договоры купли-продажи, пожизненного содержания/ухода, дарения, мены, наследственный договор; свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство; решение суда и пр);

справки о составе семьи;

свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака, письменное согласие супруга, если имущество находится в общей собственности супругов;

свидетельство о рождении и разрешение органа опеки и попечительства на совершение сделки, если право собственности или пользования на жилье имеют несовершеннолетние лица.

Сколько это стоит

При подготовке к удостоверению договора мены нотариус проверяет отсутствие запрета отчуждения или ареста имущества путем получения информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

За удостоверение договора мены жилого дома (квартиры) уплачивается государственная пошлина в размере 1% суммы договора (стоимости имущества), но не менее одного необлагаемого минимума доходов граждан.

Стоит заметить, что при обмене не чаще одного раза в течение налогового года жилого дома (квартиры) и при условии пребывания такого имущества в собственности плательщика налога более трех лет – налог не уплачивается. Условие о пребывании имущества в собственности более трех лет не распространяется на жилье, полученное в наследство.

Однако, при обмене в течение отчетного налогового года более чем одного объекта недвижимости уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5% и военный сбор в размере 1,5%.

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