Розлучення, спадщина, борги: як укласти договір міни житла

Необхідність обміну нерухомості виникає доволі часто. Особливо при розлученні, розподілі спадщини, виникненні фінансових труднощів – люди знаходять вихід в обміні житла. Він може відбуватися як з грошовою доплатою, так і без неї (бартер). Одним із способів здійснення такої угоди є звернення до нотаріуса для укладення договору міни. Це досить зручний та безпечний механізм, але він також має певні нюанси, на які варто звернути увагу.

Про це розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на Координаційний центр з надання правової допомоги.

Що таке договір міни

Відповідно до статті 715 Цивільного кодексу України за договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

Договір міни житлового будинку (квартири), як і договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Посвідчення договорів міни житлового будинку (квартири) здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за зареєстрованим місцем проживання однієї із сторін.

Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом. pixabay.com

Процедура укладення договору міни

Для укладення договору міни житлового будинку (квартири) нотаріусу необхідно надати наступний пакет документів:

паспорти сторін договору;

реєстраційні номера облікових карток платників податків сторін (ІНН);

документи, що підтверджують право власності на майно, що обмінюється (нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу, довічного утримання/догляду, дарування, міни, спадковий договір; свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину; рішення суду тощо);

довідки про склад сім’ї;

свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу, письмова згода чоловіка/дружини, якщо майно перебуває у спільній власності подружжя;

свідоцтво про народження та дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочину, якщо право власності або користування на житло мають неповнолітні особи.

Скільки це коштує

Під час підготовки до посвідчення договору міни нотаріус перевіряє відсутність заборони відчуження або арешту майна шляхом отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За посвідчення договору міни житлового будинку (квартири) сплачується державне мито у розмірі 1% суми договору (вартості майна), але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Варто зауважити, що при обміні не частіше одного разу протягом податкового року житлового будинку (квартири) та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки – податок не сплачується. Умова щодо перебування майна у власності понад три роки не розповсюджується на житло, отримане у спадщину.

Однак, при обміні протягом звітного податкового року більш як одного об’єкта нерухомості – сплачується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) в розмірі 5% та військовий збір в розмірі 1,5%.

Раніше ми розповідали, які квартири не варто купувати на вторинному ринку, аби не зіткнутися з купою проблем.