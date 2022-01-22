Практичный и минималистичный: какой интерьер подходит земным знакам зодиака

Дизайн интерьера — дело вкуса. Но астрологи отмечают общие тенденции в предпочтениях разных знаков зодиака, обращаясь к характеристикам покровительствующих их стихий. Эксперты утверждают, что изучение астрологии упрощает эстетический выбор и помогает создать комфортное пространство для жизни.



Какой дизайн интерьера подходит земным знакам зодиака — Тельцам, Девам и Козерогам — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на House Beautifule.

Компания French Bedroom попросила астролога из The Wellness Foundry рассказать про отношение каждого знака зодиака к дизайну интерьера. Эксперт рассказала, что самое главное для земных знаков — комфорт, семейные ценности и прагматичный подход к делам, — все это должно находить отражение и в дизайне интерьера.

Телец

Индивидуальность дизайна: чувственный, удобный, безмятежный.

Фото: Pinterest

Для Тельцов важна атмосфера романтики, комфорта и роскоши в доме, поскольку этот земной знак привлекает расслабляющая обстановка, окруженная мягкими звуками и успокаивающими ароматами. Удовольствие абсолютно необходимо для Тельцов, тогда они чувствуют себя наиболее счастливыми.

Тельцу следует украшать дом шелком, бархатом и уютным кашемиром, чтобы обеспечить мягкость прикосновений. Также важно обилие декоративного освещения. Идеально впишутся ароматические свечи и свежие цветы, чтобы побаловать чувство прекрасного, свойственное Тельцам.

Дева

Индивидуальность дизайна: аккуратный, минималистичный, естественный.

Фото: Pinterest

Заядлые перфекционисты среди всех знаков зодиака — Девы должны держать все в своем доме тщательно организованным и соответствующем логическому порядку. Для них важно чувство умиротворенности и покоя.

Девам будет комфортно в минимализме, поскольку их методичный и систематический подход к жизни не нуждается в излишних украшениях. Так что чистые линии, вкрапления геометрического рисунка и практичное место для хранения вещей — создают идеальный порядок, к которому стремятся Девы.

Этот земной знак, с точки зрения дизайна, имеет глубокую связь с природой и землей. Дерево и натуральный камень будут радовать Дев, а органические детали (вазоны с цветами, мох, камин с дровами) разбавят суровость такого минималистичного дома.

Козерог

Индивидуальность дизайна: традиционный, функциональный, практичный.

Фото: Pinterest

Козерогом управляет Сатурн, планета, покровительствующая времени и ограничениям. Как правило, представители этого знака проявляют склонность к трудоголизму. Козероги, скорее всего, будут иметь лучшие домашние офисы среди всех других знаков, с функциональным столом и стильным хранилищем, а также с новейшими гаджетами.

Этот земной знак считается склонным к традиционному укладу и консерватизму. Козерогам подойдет элегантный и классический дом, который выдержит испытание временем. Большие шкафы, кожаные диваны, небольшое количество винтажных или коллекционных предметов, антиквариат — все это должно присутствовать в доме Козерога.

Они также будут благодарны за время и усилия, затраченные на изготовление мебели ручной работы, и сосредоточатся на именно этом, а не на ее цене. Козерог, скорее всего, будет готов потратиться на несколько качественных вещей, вместо того, чтобы покупать много недолговечных безделушек.

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