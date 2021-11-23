Кто может позволить себе ипотечный кредит: типичный портрет украинского заемщика

Государственная программа "Доступная ипотека 7%", стартовавшая 1 марта этого года, за девять месяцев уже стала реальным инструментом для приобретения собственного жилья более чем для тысячи украинцев (1000-й договор был подписан 3 ноября). Вместе с тем программа способствует развитию экономики страны посредством усовершенствования финансовых услуг и увеличения объемов строительства.

Какой образ среднестатистического участника программы, сообщает РБК-Украина Realty по ссылке на данные банка "Глобус" за 9 месяцев работы.

Где, кто и на какую сумму берет ипотеку

Чаще всего ипотечные кредиты берут в Киеве, а также в Киевской и Харьковской областях.

Более 60% кредитов приходится на семьи, состоящие из двух и более человек.

Средний размер кредита по программе – 850 тыс. грн.

Доступной ипотекой интересовались все возрастные группы. Самым молодым клиентом банка оказался 22-летний парень, а самым старшим – 59-летний мужчина.

Наиболее распространенный возраст заемщиков составляет 30–40 лет.

Средний размер дохода клиентов, взявших кредит по государственной программе в банке "Глобус", составляет 25 тыс. грн.

Чаще украинцы берут кредит на 1- и 2-комнатные квартиры общей площадью около 50-55 кв.м.

Женщины становились участницами программы почти так же часто, как и мужчины, однако уровень дохода мужчин в среднем выше. Соответственно, мужчины при оформлении ссуды осуществляют больший (31% от стоимости недвижимости) собственный взнос.

Размер первого взноса

Средний размер личного взноса участника программы составляет 29%.

Заметим, что максимальная сумма ипотечного кредита, предусмотренная Программой, составляет 2 миллиона гривен, а первый взнос собственных средств заемщика – 15% от стоимости недвижимости.

"Собственное жилье – это базовая потребность каждого человека. Украинцы традиционно предпочитают свою квартиру или дом. Мы, как банк, работающий на первичном рынке, хорошо понимаем, что появление нового современного жилья помогает развиваться не только строительной, но и всем смежным отраслям. Это дает рабочие места и является драйвером украинской экономики. Работая с ипотекой, мы радуемся вместе с нашими заемщиками", – говорит Глава Правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

Ранее мы рассказывали, что укрепление гривны снижает цены на квартиры.