Хто може собі дозволити іпотечний кредит: типовий портрет українського позичальника

Державна програма "Доступна іпотека 7%", яка стартувала 1 березня цього року, за дев’ять місяців вже стала реальним інструментом для придбання власного житла більш ніж для тисячі українців (1000-й договір було підписано 3 листопада). Разом із тим програма сприяє розвитку економіки країни через удосконалення фінансових послуг і збільшення обсягів будівництва.

Яким є образ середньостатистичного учасника програми, повідомляє РБК-Україна Realty за посиланням на дані банку "Глобус" за 9 місяців роботи.

Де, хто і на яку суму бере іпотеку

Найчастіше іпотечні кредити беруть у місті Києві, а також Київській та Харківській областях.

Понад 60% позик припадає на сім'ї, які складаються з двох та більше осіб.

Середній розмір кредиту за програмою – 850 тис. грн.

Доступною іпотекою цікавилися всі вікові групи. Наймолодшим клієнтом банку виявився 22-річний хлопець, а найстаршим – 59-річний чоловік.

Найбільш поширений вік позичальників становить 30-40 років.

Середній розмір доходу клієнтів, які взяли кредит за державною програмою у банку "Глобус", складає 25 тис. грн.

Найчастіше українці беруть кредит на 1- та 2-кімнатні квартири загальною площею близько 50-55 кв.м.

Жінки ставали учасницями програми майже так само часто, як і чоловіки, однак рівень доходу чоловіків у середньому є вищим. Відповідно, чоловіки при оформленні позики здійснюють більший (31% від вартості нерухомості) власний внесок.

Розмір першого внеску

Середній розмір особистого внеску учасника програми сягає 29%.

Зауважимо, що максимальна сума іпотечного кредиту, передбачена Програмою, становить 2 мільйони грн, а перший внесок власних коштів позичальника – 15% від вартості нерухомості.

"Власне житло – це базова потреба кожної людини. Українці традиційно віддають перевагу своїй квартирі або будинку. Ми, як банк, який працює на первинному ринку, добре розуміємо, що поява нового сучасного житла допомагає бурхливо розвиватися не тільки будівельній, а й усім суміжним галузям. Вона дає робочі місця і є драйвером української економіки. Працюючи з іпотекою, ми радіємо разом з нашими позичальниками", – каже Голова Правління банку "Глобус"Сергій Мамедов.

Раніше ми розповідали, що зміцнення гривні зменшує ціни на квартири.