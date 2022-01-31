Почему мы должны повторно использовать здания и материалы для развития городов

Современное производство требует огромного количества энергии и ресурсов, которые не возобновляются в должной мере. Сам процесс генерирует большие объемы отходов — в том числе парниковых газов, которые вредят окружающей среде. Один из способов уменьшить вред планете — повторно использовать уже существующие материалы.

Вместе с проектом Новый Подол социальная предпринимательница, архитектор и эксперт по круговой экономике рассказывают, что такое повторное использование в широком понимании этого термина. А также объясняют, как он применяется по отношению к архитектуре и чем это может помочь городам и их жителям.

Евгения Аратовская, основательница проекта "Україна без сміття", социальная предпринимательница

Когда мы говорим о повторном использовании, то имеем в виду, что ресурсы должны возвращаться в производственные процессы, даже в том случае, когда они становятся отходами. Потому что отходы все еще содержат внутри ценные материалы, которые посредством переработки могут обрести новую жизнь. Мы привыкли называть такие отходы "мусором", но это неправильно: предметы сохраняют материальную сущность даже после того, как мы перестаем ими пользоваться.

Повторное использование важно, потому что добыча сырого материала — это процесс, который имеет негативные последствия. Он сопровождается изменениями ландшафта, вырубкой деревьев и истощением экосистемы. И в результате приводит к процессам, которые напрямую влияют на человека, — например, к изменению климата.

Мы можем повторно использовать многие материальные вещи: покупать одежду на барахолках, пользоваться многоразовой чашкой для кофе, носить с собой металлический ланч-бокс, чтобы покупать в него обед на вынос. Подход отказа от одноразовости называется "реюзом". При этом есть другие способы бережного потребления и обращения с ресурсами, тот же ресайклинг — когда отходы упаковки перерабатываются и получают вторую жизнь.

Для того чтобы повторно использовать материалы и вещи, важно в первую очередь изменить поведение и осознанно отказаться от чрезмерного потребления. Потому что можно покупать самые «экологичные» в мире платья из самых "зеленых" материалов, но в избытке — и это все равно приведет к перепотреблению, дополнительной затрате ресурсов и энергии.

Повторно использовать можно отходы разных масштабов — вплоть до целых зданий и комплексов. Уже сейчас многие современные сооружения за рубежом строят с мыслью, что когда-нибудь их снесут. Соответственно, их изначально проектируют таким образом, чтобы впоследствии можно было разобрать однокомпонентные материалы (стекло, металл, бетон, дерево), как конструктор, и в дальнейшем использовать их снова.

Чтобы продвигать принципы повторного использования в обществе, важно начать с четкой коммуникации. Рассказывать, к чему приведет перепотребление, как мы злоупотребляем ресурсами и что можно с этим сделать. А затем — уже привлекать экономические инструменты, которые эффективно работают по всему миру. Во многих странах, в том числе Дании, Ирландии, пластиковые пакетики сделали платными — их использование сразу сократилось на 80%. А в Швеции, Германии и других государствах выставляют огромные счета за вывоз несортированного мусора — поэтому люди стараются отходы сортировать.

Украина только на старте пути, поэтому нам важно начать с объяснений и распространения информации. И только потом — вводить какие-либо экономические стимулы и инструменты штрафов.

Гриша Зотов, архитектор и урбанист, основатель архитектурной компании Architectural Prescription, платформы CANactions и организации The Good Plastic Company

200 лет назад дома строились в основном из деревьев, глины. И они разрушались, приходили в непригодность за несколько десятков лет — как раз столько, сколько в них жили люди. Поэтому как таковой нужды переделывать, переиспользовать здания не было — люди строили их заново.

Сейчас же все изменилось. Современные здания могут простоять 100 и больше лет, особенно если следить и ухаживать за ними. Но люди столько не живут. Экономики столько не живут, более того — некоторые страны столько не живут. Поэтому теперь нам нужно думать наперед — что будет с этим зданием через 50 лет, как его могут использовать следующие поколения и в каком контексте оно вообще окажется.

Повторное использование зданий с точки зрения архитектуры — это взять сооружение с определенной функцией, которая по каким-либо причинам перестала быть актуальной, и изменить ее. Часто в таких случаях мы говорим о каких-то ярких кейсах — трансформация бывших заводов в, условно, фуд-корты или полифункциональные комплексы. Но также повторное использование — это про масштаб.

Например, в Амстердаме — городе, где уже сильно распространен принцип "реюза", — сейчас стоит куча офисов 70-х годов, которые никто не любит и не использует. При этом в последние пару лет город переживает страшный жилищный кризис — жилья банально не хватает, а цены улетают в космос. Голландцы берут эти офисные здания, оставляют каркас, меняют фасад и превращают их в апартаменты, квартиры.

Когда мы говорим о повторном использовании, то имеем в виду не только здания или материалы. Трансформировать можно любые постройки, вплоть до дорог, транспортных узлов. В том же Амстердаме была подземная трехуровневая развязка, но затем город отказался от машин в пользу велосипедов. Развязка перестала быть актуальной, поэтому ее переделали в детскую площадку, а теперь планируют трансформировать в спортивный парк на 400 метров.

Этот принцип постепенно приходит и в Украину. В рамках нашего проекта Новый Подол мы повторно использовали, ревитализировали промзону и превратили ее в современный полифункциональный район. Сейчас заброшенные фабрики и склады Киеву нужны меньше, чем грамотные городские пространства с разнообразием функций — особенно, когда эти индустриальные сооружения отрезают киевлян от важного достояния города, Днепра.

В Новом Подоле мы подходим к зданиям с мыслью о долгосрочной перспективе. Офисы здесь имеют все необходимые характеристики жилых помещений, вплоть до, условно, наличия лестничных клеток — поэтому в будущем у нас будет возможность переоборудовать их под, например, квартиры. Киев развивается быстро, и сейчас мы не можем спрогнозировать точно, каким он будет, например, через 20 лет. Поэтому важно, чтобы здания могли адаптироваться с наименьшими последствиями для экономики, окружающей среды и людей.

Роман Пучко, соучредитель общественной организации ReThink

Около 80% выбросов парниковых газов и около 60–70% отходов генерируют города. Они используют почти 75% всех природных ресурсов. Из-за быстрых темпов урбанизации размер городов, важность и их влияние на экосистему в будущем будет только расти. Соответственно, круговая экономика в городах необходима, если мы хотим достичь устойчивой модели развития и предотвратить экологическую катастрофу.

Данная модель охватывает все процессы в цепях создания ценности, предусматривающие использование любых ресурсов или материалов. Задача — как можно более системно и дальновидно проектировать продукты и объекты, как можно больше продлить их жизненный цикл и максимизировать ценность при его переиспользовании или переработке.

Полностью круговых городов пока не существует. Сейчас ближе к этой модели Амстердам. Прежде всего, от других круговые города отличаются образом мышления. Это дальновидный системный, многофакторный и мультистейкхолдерный подход по разным направлениям. В таких городах есть планирование пространственного развития, эффективное использование ископаемых ресурсов (и таких, которые уже находятся в городе), предотвращение необязательного потребления или использования ресурсов при мобильности, в быту и активностях для отдыха.

Для достижения принципов круговой экономики нужно, чтобы все стейкхолдеры — власть, бизнес, жители — сотрудничали друг с другом. А также очень важна информация и ее доступность. Мы должны понимать расположение материалов, их свойства, стоимость и другие аспекты.

Большую роль здесь играют инновации и стартапы. Например, в том же Амстердаме работает сервис GeoFluxus, разработанный экспертами Дельфтского технологического университета и городским советом города. Это платформа, которая анализирует и прогнозирует, где, как и какие материалы можно уберечь, чтобы они не стали мусором. К слову, 95% снесенных построек в столице Нидерландов переиспользуются в разном виде.

В целом, один из важнейших факторов для распространения круговых практик — это инклюзивность. Не в контексте безбарьерности, а больше с точки зрения социальной инклюзивности. Это означает, что круговые экологические товары или объекты должны быть доступны широким массам населения, а не быть привилегией и, таким образом, инструментом оправдания собственного перепотребления.