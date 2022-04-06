В парламенте предлагают строить новое жилье с надежными бомбоубежищами

Парламент инициирует разработку новых строительных норм, которые предусматривают надежные бомбоубежища в отстроенных и новых домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя политической партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Требования времени требуют укрытий в наших домах. Это мучительное понимание пришло с войной России против нашего народа. Хотелось бы верить, что в будущем они никогда не понадобятся. Впрочем, с такими соседями-нелюдями приходится остерегаться. Поэтому в Украине будут перезапускать жизнедеятельность пострадавших городов с учетом необходимости надежных укрытий", - сказала руководительница СН.

В качестве примера она приводит опыт Израиля, где одним из требований к новостройкам является наличие бомбоубежищ.

"Они есть во всех домах, построенных после 2004 года, это специально оборудованные комнаты безопасности. В старых домах власти Израиля устанавливает специальные бетонные бункеры во дворах. Также есть гражданские бомбоубежища, которые в мирное время используются как игровые комнаты для детей или по другому назначению", - добавляет Шуляк.

Она убеждена, что Украина должна учесть этот опыт в запланированном восстановлении уничтоженного российскими оккупантами жилья и инфраструктуры.

Законопроект №7198, который предусматривает восстановление за счет государства уже принят в первом чтении. Комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства инициирует разработку новых требований к безопасности жилья.

"Этот вопрос планируем урегулировать на законодательном уровне, с прописанными нормами и правилами. Уверена, это должно стать одним из требований пользователей такого жилья и помещений. То есть, покупатели жилья будут обращать внимание на то, есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги. Поэтому как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленными подземными паркингами, которые можно использовать как надежное бомбоубежище", - резюмировала Шуляк.