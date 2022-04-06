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У парламенті пропонують будувати нове житло з надійними бомбосховищами

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Парламент ініціює розробку нових будівельних норм, які передбачають надійні бомбосховища у відбудованих та нових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову політичної партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Вимоги часу потребують укриттів у наших домівках. Це болісне розуміння прийшло з війною Росії проти нашого народу. Хотілося б вірити, що в майбутньому вони ніколи не знадобляться. Втім, з такими сусідами-нелюдами доводиться остерігатися. Тому в Україні будуть перезапускати життєдіяльність постраждалих міст з урахуванням необхідності надійних укриттів", - сказала очільниця СН.

Як приклад вона наводить досвід Ізраїлю, де однією з вимог до новобудов є наявність бомбосховищ.

"Вони є у всіх будинках, збудованих після 2004 року, це спеціально обладнані кімнати безпеки. У старих будинках влада Ізраїлю встановлює спеціальні бетонні бункери у дворах. Також є цивільні бомбосховища, які у мирний час використовуються як ігрові кімнати для дітей або за іншим призначенням", - додає Шуляк.

Вона переконана, що Україна має врахувати цей досвід у запланованій відбудові знищеного російськими окупантами житла та інфраструктури.

Законопроект №7198, який передбачає відбудову коштом держави вже прийнятий у першому читанні. Комітет ВР з питань з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства ініціює розробку нових безпекових вимог до житла.

"Це питання плануємо врегулювати на законодавчому рівні, з прописаними нормами та правилами. Впевнена, це має стати однією з вимог користувачів такого житла та приміщень. Тобто, покупці житла звертатимуть увагу на те, чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги. Тому як варіант розглядаємо проєктування нових будинків з укріпленими підземними паркінгами, які можна використовувати як надійне бомбосховище", - резюмувала Шуляк.

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ПарламентОлена Шуляк