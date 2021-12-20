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Как открыть собственный бизнес в ЖК Olympic Park на выгодных условиях

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Понедельник 20 декабря 2021 13:03 promo
Как открыть собственный бизнес в ЖК Olympic Park на выгодных условиях Фото: "OLYMPIC PARK"
Автор: Наталия Гурковская

Хотите открыть собственный магазин, ресторан, салон красоты или офис в месте с большим клиентским потоком? Или расширяете уже существующую сеть бизнеса и не знаете, где разместить новую точку продаж?

Рассмотрите вариант открытия коммерческой деятельности в новом торговом центре Olympic Park ("Олимпик парк").

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Status Group.

Про новый ЖК и торговый центр Olympic Park

Olympic Park - это многофункциональный жилищный комплекс с торговыми и социальными объектами комфорт-класса, это “город в городе”, который находится на проспекте Бажана 17, в 200 метрах от станции метро Бориспольская. Застройщик - Статус Групп работает на рынке с 2005 года и за это время введены в эксплуатацию 13 объектов. На счету девелопера более 70 тыс. построенных квадратных метров и репутация надежной компании.

Краткая справка про "Олимпик парк": 11 секций этажностью 25 этажей, 3,2 тыс. квартир. Две секции введены в эксплуатацию и заселены, на этапе завершения строительных работ 4-я секция, 5 и 9-я секция - запланированная сдача 4-й квартал 2022 года. Для комфорта жителей на территории комплекса строится торговый центр. Первая часть торгового центра введена в эксплуатацию и запланировано открытие в мае 2022 года. Вторая часть торгового центра - запланирована сдача на 4-й квартал 2022 года. Также на территории жилого комплекса "Олимпик парк" построен и реализован офисный центр. Так осуществляется концепция "города в городе", где каждый житель ЖК найдет для себя все необходимое, не выходя за территорию комплекса.

Кроме торгового и бизнес-центра на территории жилого комплекса строятся детские, спортивные площадки и красивые зоны отдыха, детский сад.

Преимущества открытия собственного бизнеса в ЖК Olympic Park

Что особенного в новом комплексе и чем выгодно открытие коммерческой деятельности именно здесь? Главное - это место подходит для открытия офисных помещений, ресторанов, магазинов одежды, спортивных товаров, бытовой техники и не только.

8 преимуществ для бизнеса в "OLYMPIC PARK"

  1. Месторасположение. Новый комплекс находится на левом берегу Киева в 200 метрах от станции метро Бориспольская и в 15-ти минутах от международного аэропорта "Борисполь". Удачное расположение объединяет 6 направлений движения, что обеспечит вам постоянный поток клиентов. (автотрафик, 150 авто/мин). Пешеходный трафик обеспечивают потоки к метро от новых ЖК в округе.

Панорама с 17-го этажа комплекса, где видна развязка и трафик

Как открыть собственный бизнес в ЖК Olympic Park на выгодных условиях

  1. Выгодные условия. Если у вас нет возможности внести 100% оплаты за недвижимость, вы можете получить беспроцентную рассрочку от застройщика. Такую возможность редко предоставляют современные девелоперы. Поэтому выбирая Olympic Park вы не переплачиваете и сохраняете свои деньги на более необходимые расходы.

  1. Комфортные и функциональные помещения. Общая площадь комплекса - 50 тыс. кв.м. Торговый центр занимает 3 этажа, а офисный - 4. Высота потолков 4-5 метров позволяет вам выставить необходимые витрины, рекламные вывески и торговые полки для товаров.

  1. Функциональное зонирование по группам. В ярком стилобате на цокольном этаже располагаются супермаркеты электроники, магазины посуды и текстиля, пиццерия. На 1 этаже - продуктовый супермаркет, fashion-центр c одеждой и аксессуарами от украинских и мировых брендов и кафе. На 2 этаже - торговая галерея, ресторан, детский супермаркет, фуд корты и детский развлекательный центр.

Планировка 2 этажа в торговом центре "OLYMPIC CENTER"

Как открыть собственный бизнес в ЖК Olympic Park на выгодных условиях

  1. Удобство для владельцев бизнеса. Приобретая коммерческое помещение в Olympic ("Олимпик"), вы также можете купить жилую недвижимость для себя и своей семьи. Так вам будет удобно контролировать все рабочие процессы, ведь ваш офис всегда будет в 5 минутах ходьбы от квартиры.

  1. Постоянный поток клиентов. Концепция "город в городе" удобна и для жильцов, и для собственников бизнеса. Даже в условиях пандемии у вас всегда будет поток клиентов, которые живут в 5 минутах ходьбы от вашего офиса или магазина. Так вы получаете лояльных клиентов - они могут приобрести любые товары в одном месте.

Как открыть собственный бизнес в ЖК Olympic Park на выгодных условиях

  1. Благоустройство. Во внутреннем дворе предусмотрены рекреационная зона, паркинг, озеленение территории, освещение и лавочки для отдыха. Кроме этого, во внутреннем дворе теперь открыт стадион для футбольных матчей - а значит поток клиентов обеспечен.

Как открыть собственный бизнес в ЖК Olympic Park на выгодных условиях

Как открыть собственный бизнес в ЖК Olympic Park на выгодных условиях

  1. Безопасность и уверенность. Репутация компании Статус Групп - это гарант вашей уверенности в завтрашнем дне. Но если опыта удачных проектов застройщика вам мало, вы можете ознакомиться с документами. Они подтверждают законность постройки и соответствие всем государственным нормам и требованиям. Узнать об этом больше вы можете на сайте.

ЖК "Olympic Park" - это безопасная и выгодная площадка для вашего бизнеса. Девелопер уже сдал первую очередь в эксплуатацию и открытие торгового центра планирует на май 2022 года. Вторая часть комплекса в стадии строительства, а сдач запланирована на конец 2022 года. Покупая недвижимость в этом комплексе, вы получаете уверенность в своем деле и комфортные условия для своей работы.

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