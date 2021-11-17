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Определены страны с самым доступным и недоступным жильем в мире: соотношение цен на недвижимость к зарплатам

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Среда 17 ноября 2021 12:42
Определены страны с самым доступным и недоступным жильем в мире: соотношение цен на недвижимость к зарплатам Фото: понадобится лишь четыре с половиной года, чтобы сэкономить и купить дом в Саудовской Аравии (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Самой привлекательной страной для покупки жилья оказалась Саудовская Аравия. Городской дом площадью 100 кв. м обойдется в среднем в 90 000 долларов, при годовой зарплате около 20 000 долларов. Учитывая потенциал заработка, это самое доступное место для покупки жилья в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на британскую компанию Roofing Megastore.

В каких странах жилье наиболее доступно

Аналитики Roofing Megastore узнала сколько в среднем стоят дома в 109 странах мира и выяснили сколько средних зарплат придется отложить гражданам разных стран, чтобы приобрести жилье.

Средняя годовая заработная плата в Саудовской Аравии составляет более 22% от стоимости всего дома, и если ничего не тратить, понадобится только четыре с половиной года, чтобы сэкономить и купить дом.

Второе и третье место занимают Южная Африка и Соединенные Штаты — там уровень годовой прибыли составляют 18% и 15% от стоимости дома площадью 100 кв. м.

На четвертом месте Пуэрто-Рико — со средней годовой зарплатой 21 400 долларов и ценой жилой площади в городе 100 квадратных метров 147 500 долларов. Соотношение средней годовой прибыли в этой стране составляет около 14,5% от стоимости жилья, что лишь немного доступнее, чем в Объединенных Арабских Эмиратах (13,6%), которые занимают пятое место в рейтинге.

В десятку стран с наиболее доступным жильем входят также Палестина (12,7%), Оман (11,7%), Исландия (9,8%), Кипр (9,5%) и Катар (9,4%).Определены страны с самым доступным и недоступным жильем в мире: соотношение цен на недвижимость к зарплатам

ПАР на втором месте по доступности жилья для граждан (gettyimages)

Ситуация по континентам

Две из 50 наиболее доступных стран находятся в Африке – Южная Африка на 2-м месте и Маврикий - на 17 месте.

С Азии вошли в рейтинг 10 стран: первое место в Саудовской Аравии, ОАЭ на пятой строчке, Палестина – на 6-м, Оман – на 7-м, Катар на 10-м, Бахрейн на 18-м, Иордания на 23-м, Малайзия на 38-м и Ирак на 34 месте, Индия – на 44-м месте.

Северная Америка может похвастаться шестью заявками: после Соединенных Штатов на 3-м месте следует Пуэрто-Рико - на 4-м, Канада на 14-м, Мексика на 30-м, Гондурас на 41-м, а Коста-Рика в 42-ом.

Две страны Океании: Австралия на 15-м и Новая Зеландия на 21-м.

Южная Америка входит в список дважды с Тринидадом и Тобаго на 24-м и Боливией на 39-м месте.

Континент с наибольшим количеством доступного жилья — Европа, которая занимает более 50% мест с 27 странами в списке.

Наименее доступные страны мира для покупки жилья

Гана является наименее доступным местом для покупки жилья из 109 проанализированных стран. При средней годовой зарплате чуть более 3 350 долларов, понадобилось бы более 149 лет, чтобы приобрести дом площадью 100 кв. м стоимостью 505 000 долларов. Средняя годовая заработная плата Ганы составляет менее 1% от общей стоимости жилья.

На втором месте Шри-Ланка. При средней зарплате чуть более 2 700 долларов, средняя зарплата составляет 1,3% от стоимости жилья в стране (210 500 долларов).

Третье место у Гонконга – высокие цены на недвижимость за весь период исследования – 2 млн 680 тыс долларов на средний дом площадью 100 кв. В среднем годовая зарплата в Гонконге составляет 37 500 долларов, что эквивалентно 1,3% по сравнению со стоимостью жилья.

Ямайка (1,6%) и Иран (1,7%) входят в остальных пятерку наименее доступных стран, в которых можно приобрести жилье, если учесть покупательную способность.

20 стран с самыми высокими ценами на недвижимость в мире

Гонконг с колоссальной стоимостью недвижимости более 2 Милн. 680 тыс долларов за дом площадью 100 квадратных метров имеет самые высокие средние затраты на недвижимость в мире.

Сингапур, хотя и значительно меньше, чем Гонконг, все еще остается одним из самых недоступных мест для покупателей недвижимости с огромной цене почти 1 млн. 350 тыс долларов за дом площадью 100 квадратных метров.

Южная Корея занимает третье место. В среднем стоимость дома площадью 100 кв. м составляет 1 млн. рублей. 241 тыс. долларов. Четвертым является Люксембург с ценой более 1 млн 113 тыс долларов, а на пятом месте – Швейцария с домами стоимостью 1 млн 020 тыс долларов за 100 квадратных метров площади.

Ранее мы рассказывали, какие страны являются наиболее привлекательными для инвестиций в недвижимость в мире.

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