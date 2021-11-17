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Визначено країни з найдоступнішим та найнедоступнішим житлом у світі: співвідношення цін на нерухомість до зарплат

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Середа 17 листопада 2021 12:42
Визначено країни з найдоступнішим та найнедоступнішим житлом у світі: співвідношення цін на нерухомість до зарплат Фото: знадобиться лише чотири з половиною роки, щоб заощадити й придбати будинок у Саудівській Аравії (pixabay.com)
Автор: Леся Панченко

Найпривабливішою країною для покупки житла виявилася Саудівська Аравія. Міський будинок площею 100 кв.м обійдеться в середньому у 90 000 доларів, при річній зарплаті близько 20 000 доларів. Враховуючи потенціал заробітку, це найдоступніше місце для покупки житла у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на британську компанію Roofing Megastore.

В яких країнах житло найбільш доступне

Аналітики Roofing Megastore дізналася скільки в середньому коштують будинки в 109 країнах світу та з’ясували скільки середніх зарплат доведеться відкласти громадянам різних країн, щоб придбати житло.

Середня річна заробітна плата в Саудівській Аравії становить понад 22% від вартості всього будинку, і якщо нічого не витрачати, знадобиться лише чотири з половиною роки, щоб заощадити й придбати будинок.

Друге та третє місце посідають Південна Африка та Сполучені Штати — там рівень річного прибуток становлять 18% і 15% від вартості будинку площею 100 кв.м.

На четвертому місці Пуерто-Рико — із середньою річною зарплатою 21 400 доларів і ціною житлової площі у місті 100 квадратних метрів 147 500 доларів. Співвідношення середнього річного прибутку у цій країні становить близько 14,5% від вартості житла, що лише трохи доступніше, ніж в Об'єднаних Арабських Еміратах (13,6%), які посідають п’яте місце в рейтингу.

До десятки країн з найбільш доступним житлом входять також Палестина (12,7%), Оман (11,7%), Ісландія (9,8%), Кіпр (9,5%) і Катар (9,4%).Визначено країни з найдоступнішим та найнедоступнішим житлом у світі: співвідношення цін на нерухомість до зарплат

ПАР на другому місці за доступністю житла для громадян (gettyimages)

Ситуація по континентах

Дві з 50 найбільш доступних країн знаходяться в Африці – Південна Африка на 2-му місці та Маврикій - на 17 місці.

З Азії увійшли до рейтингу 10 країн: перше місце у Саудівської Аравії, ОАЕ на п'ятій сходинці, Палестина – на 6-му, Оман – на 7-му, Катар на 10-му, Бахрейн на 18-му, Йорданія на 23-му, Малайзія на 38-му й Ірак на 34 місці, Індія – на 44-му місці.

Північна Америка може похвалитися шістьма заявками: після Сполучених Штатів на 3-му місці слідує Пуерто-Рико - на 4-му, Канада на 14-му, Мексика на 30-му, Гондурас на 41-му, а Коста-Рика на 42-му.

Дві країни Океанії: Австралія на 15-му і Нова Зеландія на 21-му.

Південна Америка входить до списку двічі з Тринідадом і Тобаго на 24-му і Болівією на 39-му місці.

Континент з найбільшою кількістю доступного житла — Європа, яка займає понад 50% місць з 27 країнами у списку.

Найменш доступні країни світу для покупки житла

Гана є найменш доступним місцем для покупки житла зі 109 проаналізованих країн. При середній річній зарплаті трохи більш як 3 350 доларів, знадобилося б понад 149 років, щоб придбати будинок площею 100 кв. м вартістю 505 000 доларів. Середня річна заробітна плата Гани становить менш як 1% від загальної вартості житла.

На другому місці Шрі-Ланка. При середній зарплаті трохи понад 2 700 доларів, середня зарплата становить 1,3% від вартості житла в країні (210 500 доларів).

Третє місце у Гонконгу – найвищі ціни на нерухомість за весь період дослідження – 2 млн 680 тис доларів на середній будинок площею 100 кв. У середньому річна зарплата в Гонконзі становить 37 500 доларів, що еквівалентно 1,3% у порівнянні з вартістю житла.

Ямайка (1,6%) та Іран (1,7%) входять до решти п’ятірки найменш доступних країн, у яких можна придбати житло, якщо врахувати купівельну спроможність.

20 країн з найвищими цінами на нерухомість у світі

Гонконг із колосальною вартістю нерухомості понад 2 мілн. 680 тис доларів за будинок площею 100 квадратних метрів має найвищі середні витрати на нерухомість у світі.

Сінгапур, хоча і значно менше, ніж Гонконг, все ще залишається одним з найбільш недоступних місць для покупців нерухомості з величезною ціною майже 1 млн. 350 тис доларів за будинок площею 100 квадратних метрів.

Південна Корея займає третє місце. В середньому вартість будинку площею 100 кв.м становить 1 млн. 241 тис. доларів. Четвертим є Люксембург з ціною понад 1 млн 113 тис доларів, а на п’ятому місці – Швейцарія з будинками вартістю 1 млн 020 тис доларів за 100 квадратних метрів площі.

Раніше ми розповідали, які країни є найбільш привабливими для інвестицій у нерухомість у світі.

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