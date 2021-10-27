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Новые правила в градостроительстве могут заработать уже до конца года

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Среда 27 октября 2021 10:18
Новые правила в градостроительстве могут заработать уже до конца года Фото: новые правила в градостроительстве могут заработать уже до конца года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Верховной раде готовят ко второму чтению законопроект №5655 по реформе в градостроительстве. Его рассмотрение запланировано на ноябрь-декабрь, а 17 ноября профильный комитет должен рекомендовать законопроект ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на народного депутата и председателя Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Елену Шуляк.

Она напомнила, что реформа состоит из трех частей, включающих тотальную цифровизацию, контроль и надзор, а также ответственность за нарушения.

"Для того, чтобы местное самоуправление могло влиять на нечестных застройщиков, мы внедряем для них возможность заходить на такие площадки и даже сносить незаконные застройки без суда", - сказала Шуляк.

По ее словам, Минцифры оценивает ежегодные коррупционные потери на строительном рынке в размере около 3 миллиардов гривен.

Шуляк также напомнила, что отдельным направлением реформы градостроения стало недавнее образование Государственной инспекции архитектуры и градостроительства вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции, считавшейся основным источником коррупции в строительной сфере.

"За месяц работы нового органа он получил более 8 тысяч обращений от физических и юридических лиц. При этом 95% обращений рассматриваются очень оперативно. Надеемся, эти темпы будут сохранены и дальше, - заявила заместитель министра громад и территорий Наталья Козловская, также принявшая участие в пресс-конференции.

Реформа в области градостроения особо актуальна, учитывая масштабы программы "Большая стройка". Для успешной реализации этой программы необходимо устранить коррупционные составляющие. На этом во время пресс-конференции сделал акцент заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

"На сегодня государство является самым крупным заказчиком инфраструктуры, в частности, дорожной. Поэтому важно, чтобы все заказы были прозрачными, а результат - качественным", - сказал Найем.

После принятия депутатами законопроекта №5655 государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет производиться исключительно через электронную систему, а за нарушения в строительной сфере предусмотрены серьезные наказания вплоть до лишения свободы.

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