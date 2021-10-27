Фото: нові правила у містобудуванні можуть запрацювати вже до кінця року (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Верховній раді готують до другого читання законопроект №5655 щодо реформи у містобудуванні. Його розгляд заплановано на листопад-грудень, а 17 листопада профільний комітет має рекомендувати законопроєкт до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна REATLY з посиланням на народного депутата та голову Координаційної ради щодо вирішення проблемних питань у сфері містобудування Олену Шуляк.

Вона нагадала, що реформа складається із трьох частин, що включають тотальну цифровізацію, контроль та нагляд, а також відповідальність за порушення.

"Для того, щоб місцеве самоврядування могло впливати на нечесних забудовників, ми впроваджуємо для них можливість заходити на такі майданчики і навіть зносити незаконні забудови без суду", - сказала Шуляк.

За її словами, Мінцифри оцінює щорічні корупційні втрати на будівельному ринку у розмірі близько 3 мільярдів гривень.

Шуляк також нагадала, що окремим напрямком реформи містобудування стало нещодавнє утворення Державної інспекції архітектури та містобудування замість Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка вважалася основним джерелом корупції у будівельній сфері.

"За місяць роботи нового органу він отримав понад 8 тисяч звернень від фізичних та юридичних осіб. При цьому 95% звернень розглядаються дуже оперативно. Сподіваємося, ці темпи будуть збережені й надалі”, - заявила заступник міністра громад та територій Наталія Козловська, яка також взяла участь у пресконференції.

Реформа у галузі містобудування особливо актуальна з огляду на масштаби програми "Велике будівництво". Для успішної реалізації цієї програми необхідно усунути корупційні складові. На цьому під час пресконференції наголосив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Сьогодні держава є найбільшим замовником інфраструктури, зокрема дорожньої. Тому важливо, щоб всі замовлення були прозорими, а результат - якісним", - сказав Найєм.

Після ухвалення депутатами законопроєкту №5655 державна реєстрація права на виконання підготовчих та будівельних робіт проводитиметься виключно через електронну систему, а за порушення у будівельній сфері передбачені серйозні покарання, навіть до позбавлення волі.