Новогодние подарки для дома: оригинальные идеи за доступные деньги

Грядут новогодние праздники и вопрос "что подарить близким и друзьям" начинает тревожить многих. Несмотря на широкий выбор, который предлагают сегодня офлайн и онлайн магазины и маркетплейсы, выбор легче не становится.

РБК-Украина Realty составил список предметов для интерьера и декора дома, которые точно порадуют друзей в преддверии праздника. Такие подарки не только практичны, они также могут быть эстетичными и оригинальными. Вот несколько интересных вариантов, после которых вас не перестанут звать в гости.

Проектор

Такой подарок особенно актуален зимой, когда на улице холодно и возможностей для активного досуга меньше. Когда за окном метель и снег, согревает мысль о просмотре фильма, под теплым одеялом с чашкой ароматного напитка. Идеально подобрать несколько волшебных фильмов и смотреть на "большом экране". Портативный проектор позволит просматривать любимые киноленты и сериалы, словно в кинотеатре. Фото: Pinterest

Для лучшего качества изображения и погружения в атмосферу — приглушить свет. Проектор может транслировать видео разного формата и разрешения, обеспечивая широкоформатную картинку. В качестве бонуса: его можно использовать для создания трендовых фото.

Цена стартует от 800 грн. за простые модели. Оптимальный вариант — около 2500 грн.

Раклетница

На западе существует традиция собираться компанией и организовывать так называемое raclette-party. Название происходит от раклетта — швейцарского блюда из расплавленного сыра. Почему бы не позаимствовать эту идею? Раклетница поможет без труда приготовить вкусный и полезный ужин как под сыром, так и без него. В нижней части раклетницы располагаются маленькие порционные лопатки, в которых плавится сыр или готовятся другие продукты. Верхняя решетка отведена для жарки мяса, рыбы или овощей на гриле. Фото: Pinterest

Выбор блюд, которые можно приготовить на раклетнице достаточно широкий: стейки, овощи, рыба, гренки и многое другое. Основные ее преимущества в мобильности, функциональности и легкости. Достаточно выложить продукты на решетку, а жар, равномерно распределяющийся по всей поверхности, сделает свое дело. Двухуровневый гриль позволит приготовить несколько блюд одновременно.

Цена стартует от 400 грн. Оптимальный вариант — до 2400.

Свет

Подарить свет в буквальном смысле — отличная идея. Производители ламп и торшеров предоставляют широкий выбор осветительных приборов. Оригинальные варианты: проекционные лампы — вуаля и у вас звезды на потолке или морские волны на стенах, неоновые надписи в эстетике американских сериалов — и любая комната в момент преобразится. Такие лампы зачастую необычной формы из неожиданных материалов, например, соляные или светильники в ретро-стиле, под которые уютно читать "Рождественские истории" Диккенса, настенный светильник, имитирующий солнечное затмение и еще множество интересных решений. Фото: Pinterest

Цены стартуют от 200 грн. Оптимальный вариант до 2000.

Постельное белье

Комфортный сон — актуален для всех и всегда. С таким подарком сложно "промахнуться". Поэтому стильное постельное белье из натурального материала — беспроигрышный вариант. Есть один нюанс: нужно угадать с размерами. К счастью, они стандартные и их не так много: односпальное, полуторное, двуспальное и евро-комплект. Что касается расцветки и принтов — здесь лучше учитывать предпочтения и интерьер в доме человека, которому вы его дарите. Вечная классика — монохромное постельное белье. Белое, как в отелях, бордовое или темно-синее — выглядит дорого и элегантно, пастельные тона голубого, розового и зеленого — ненавязчивый и деликатный вариант. Белье с принтами выбрать сложнее, в этом случае нужно учесть особенности спальни — в классическом интерьере одеяла с яркими "мультяшными" принтами не будут уместными. Фото: Pinterest

Самый популярный материал для постельного белья — хлопок. В зависимости от технологии переплетения волокон, могут быть разные варианты: бязь, сатин, батист. Бязь — хороший материал для домашнего текстиля, это прочная и износостойкая ткань за относительно небольшую цену. Белье из батиста, как правило, для “особых” случаев, оно не предназначено для ежедневного использования, так как после 20 стирок истончается. Сатин — прочная ткань с легким блеском. Лен и шелк также подходят для постельного белья. Лен — материал, который не позволит замерзнуть зимой, но и летом не будет парить. Но за ним тяжело ухаживать, лен сильно мнется и трудно гладится. Белье из шелка выглядит роскошно.

Цена на постельное белье стартует от 500 грн. за комплект. Оптимальные по соотношению цена/качество комплекты можно купить в пределах 2000 грн.

Кресло-мешок

В 1960-е кресло-мешок Sacco (первопроходца данного формата) представляло собой яркий пример бескаркасной мебели. В контексте предыдущего опыта это был предмет мебели, из которого просто-напросто "выдернули" один из ключевых элементов — каркас и систему фиксации. Философия Сакко отображает дизайн не предмета, а поведения. Так что вы дарите не просто кресло-мешок, а целую философию комфорта, стильную и легкую мебель, которая подстраивается под вас.

Фото: Pinterest

Это идеальный вариант в карантинных реалиях, когда многие перешли на удаленную работу. Поставить такое кресло в кабинете и периодически отдыхать в нем приятно и удобно. На рынке представлены варианты в разных размерах и цветах — ошибиться в выборе такого подарка сложно.

Цена на кресло-мешок от 500 грн. Оптимальный вариант — 1500 грн.

Плед

Теплый мягкий плед — идеальный зимний подарок. Когда, как не сейчас необходимо согреться, укутаться и окружить себя уютом. Популярностью пользуются классические пледы в клетку, но можно отойти от этого правила и выбрать другой нестандартный узор или этнический орнамент. Нынче актуальны изделия с крупной вязкой, плюшевые пледы, пледы с модными принтами, например, "гусиная лапка", горошек, полоски и ромбы. Фото: Pinterest

Обычно пледы изготавливают из шерсти, флиса, хлопка и микрофибры. Конечно, лучше покупать плед из натуральных материалов, это не только экологично, но и по ощущениям синтетика уступает органике.

Цены на пледы начинаются от 300 грн. Оригинальные варианты с дизайнерскими принтами — до 1500 грн.

На рождественские праздники в каждом доме хозяева стремятся создать волшебную и теплую атмосферу. Поэтому можно смело дарить что-то уютное и согревающее.

Ранее мы писали, как арендовать квартиру в Киеве на Новый год.