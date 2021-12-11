Новорічні подарунки для дому: оригінальні ідеї за доступні гроші

Настають новорічні свята і питання "що подарувати близьким і друзям" починає турбувати багатьох. Попри широкий вибір, який пропонують сьогодні офлайн і онлайн магазини та маркетплейси, вибір не легшає.

РБК-Україна Realty склав список предметів для інтер'єру та декору будинку, які точно порадують друзів напередодні свята. Такі подарунки не тільки практичні, вони також можуть бути естетичними й оригінальними. Ось кілька цікавих варіантів, після яких вас не перестануть кликати в гості.

Проектор

Такий подарунок особливо актуальний взимку, коли на вулиці холодно і можливостей для активного дозвілля менше. Коли за вікном заметіль і сніг, зігріває думка про перегляд фільму, під теплою ковдрою з чашкою ароматного напою. Ідеально підібрати кілька чарівних фільмів і дивитися на "великому екрані". Портативний проектор дозволить переглядати улюблені кінострічки та серіали, немов в кінотеатрі. Фото: Pinterest

Для кращої якості зображення і занурення в атмосферу — приглушити світло. Проектор може транслювати відео різного формату і дозволу, забезпечуючи широкоформатну картинку. Як бонус: його можна використовувати для створення трендових фото.

Ціна стартує від 800 грн за прості моделі. Оптимальний варіант — близько 2500 грн.

Раклетница

На Заході існує традиція збиратися компанією й організовувати так зване raclette-party. Назва походить від раклетта — швейцарської страви з розплавленого сиру. Чому б не запозичити цю ідею? Раклетніца допоможе без праці приготувати смачну і корисну вечерю як під сиром, так і без нього. У нижній частині раклетніци розташовуються маленькі порційні лопатки, в яких плавиться сир або готуються інші продукти. Верхня решітка відведена для смаження м'яса, риби або овочів на грилі. Фото: Pinterest

Вибір страв, які можна приготувати на раклетніце досить широкий: стейки, овочі, риба, грінки й багато іншого. Основні її переваги в мобільності, функціональності та легкості. Досить викласти продукти на решітку, а жар, рівномірно розподіляється по всій поверхні, зробить свою справу. Дворівневий гриль дозволить приготувати кілька страв одночасно.

Ціна стартує від 400 грн. Оптимальний варіант — до 2400.

Світло

Подарувати світло в буквальному сенсі — відмінна ідея. Виробники ламп і торшерів надають широкий вибір освітлювальних приладів. Оригінальні варіанти: проекційні лампи — вуаля й у вас зірки на стелі або морські хвилі на стінах, неонові написи в естетиці американських серіалів — і будь-яка кімната в момент перетвориться. Такі лампи часто незвичайної форми з несподіваних матеріалів, наприклад, соляні або світильники в ретро-стилі, під які затишно читати "Різдвяні історії" Діккенса, настінний світильник, що імітує сонячне затемнення і ще безліч цікавих рішень. Фото: Pinterest

Ціни стартують від 200 грн. Оптимальний варіант до 2000.

Постільна білизна

Комфортний сон — актуальний для всіх і завжди. З таким подарунком складно "промахнутися". Тому стильна постільна білизна з натурального матеріалу — безпрограшний варіант. Є один нюанс: потрібно вгадати з розмірами. На щастя, вони стандартні і їх не так багато: односпальне, полуторне, двоспальне і євро-комплект. Що стосується забарвлення і принтів — тут краще враховувати переваги й інтер'єр в будинку людини, якій ви його даруєте. Вічна класика — монохромна постільна білизна. Біла, як в готелях, бордова або темно-синя — виглядає дорого та елегантно, пастельні тони блакитного, рожевого і зеленого — ненав'язливий і делікатний варіант. Білизну з принтами вибрати складніше, в цьому випадку потрібно врахувати особливості спальні — в класичному інтер'єрі ковдри з яскравими "мультяшними" принтами не будуть доречними. Фото: Pinterest

Найпопулярніший матеріал для постільної білизни — бавовна. Залежно від технології переплетення волокон, можуть бути різні варіанти: бязь, сатин, батист. Бязь — хороший матеріал для домашнього текстилю, це міцна і зносостійка тканина за відносно невелику ціну. Білизна з батисту, як правило, для "особливих" випадків, воно не призначене для щоденного використання, оскільки після 20 прань стоншується. Сатин — міцна тканина з легким блиском. Льон і шовк також підходять для постільної білизни. Льон — матеріал, який не дозволить замерзнути взимку, але і влітку не буде парити. Але за ним важко доглядати, льон сильно мнеться і важко прасується. Білизна з шовку виглядає розкішно.

Ціна на постільну білизну стартує від 500 грн за комплект. Оптимальні по співвідношенню ціна/якість комплекти можна купити в межах 2000 грн.

Крісло-мішок

У 1960-ті крісло-мішок Sacco (першопрохідця даного формату) являло собою яскравий приклад безкаркасних меблів. У контексті попереднього досвіду це був предмет меблів, з якого попросту "висмикнули" один з ключових елементів — каркас і систему фіксації. Філософія Сакко зображає дизайн не предмета, а поведінки. Так що ви даруєте не просто крісло-мішок, а цілу філософію комфорту, стильні та легкі меблі, яка підлаштовується під вас.

Фото: Pinterest

Це ідеальний варіант в карантинних реаліях, коли багато хто перейшов на віддалену роботу. Поставити таке крісло в кабінеті й періодично відпочивати в ньому приємно і зручно. На ринку представлені варіанти в різних розмірах і кольорах — помилитися у виборі такого подарунка складно.

Ціна на крісло-мішок від 500 грн. Оптимальний варіант — 1500 грн.

Плед

Теплий м'який плед — ідеальний зимовий подарунок. Коли, як не зараз необхідно зігрітися, закутатися й оточити себе затишком. Популярністю користуються класичні пледи в клітку, але можна відійти від цього правила і вибрати інший нестандартний візерунок або етнічний орнамент. Нині актуальні вироби з великою в'язкою, плюшеві пледи, пледи з модними принтами, наприклад, "гусяча лапка", горошок, смужки та ромби. Фото: Pinterest

Зазвичай пледи виготовляють з вовни, флісу, бавовни й мікрофібри. Звичайно, краще купувати плед з натуральних матеріалів, це не тільки екологічно, але і за відчуттями синтетика поступається органіці.

Ціни на пледи починаються від 300 грн. Оригінальні варіанти з дизайнерськими принтами-до 1500 грн.

На різдвяні свята в кожному будинку господарі прагнуть створити чарівну і теплу атмосферу. Тому можна сміливо дарувати щось затишне і зігріваюче.

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