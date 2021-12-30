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С нового года увеличивается налог на недвижимость: сколько придется платить

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 16:07
С нового года увеличивается налог на недвижимость: сколько придется платить Фото: растет размер ставок налога на недвижимое имущество, кроме земельного участка (freepik.com)
Автор: Леся Панченко

С 1 января 2022 г. растет ставка налога на недвижимость. Она будет составлять 97,50 грн. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.

В службе сообщают, что Законом "О государственном бюджете Украины на 2022 год" принят размер минимальной заработной платы 6500 грн. и прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 2481 грн.

Причина повышения налога

В связи с повышением минимальной заработной платы растет размер ставок налога на недвижимое имущество, кроме земельного участка.

Поскольку Налоговым кодексом предусмотрена общая ставка налога не более 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, то в 2022 году ее размер составит 97,50 грн. за 1 квадратный метр налогооблагаемой базы.

Напомним, что налогом на недвижимость облагается площадь, находящаяся в собственности физического лица и превышающая 60 кв. м для квартиры, и 120 кв.м для частного дома.

Процедура уплаты налога

Уведомление о необходимости уплатить налог должно приходить до 1 июля. С момента получения уведомления — налогоплательщик имеет 30 календарных дней, чтобы внести необходимую сумму.

Если заплатить позже — дополнительно начисляется штраф в размере 10% суммы платежа.

Если оплата просрочена более чем на 30 дней — штраф растет до 20% от этой суммы.

Ранее мы рассказывали о TOП-8 законодательных изменений на рынке недвижимости в 2021 году.

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