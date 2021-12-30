ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З нового року підвищується податок на нерухомість: скільки доведеться сплачувати

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 16:07
З нового року підвищується податок на нерухомість: скільки доведеться сплачувати Фото: рост размера ставок налога на недвижимое имущество, кроме земельного участка (freepik.com)
Автор: Леся Панченко

З 1 січня 2022 року зростає ставка податку на нерухомість. Вона становитиме 97,50 грн. за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна Realty з посиланням на Головне управління ДПС у Київській області.

У службі повідомляють, що Законом "Про державний бюджет України на 2022 рік" ухвалено розмір мінімальної заробітної плати 6500 грн. та прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2481 грн.

Причина підвищення податку

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати зростає розмір ставок податку на нерухоме майно, окрім земельної ділянки.

Оскільки Податковим кодексом передбачена загальна ставка податку не більше, ніж 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, то у 2022 році її розмір становитиме 97,50 грн. за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Нагадаємо, що податком на нерухомість обкладається площа, що знаходиться у власності фізичної особи та перевищує 60 кв. м для квартири, та 120 кв.м для приватного будинку.

Процедура сплати податку

Повідомлення щодо необхідності сплатити податок повинні приходити до 1 липня. З моменту отримання повідомлення — платник податків має 30 календарних днів, щоб внести необхідну суму.

Якщо заплатити пізніше — додатково нараховується штраф у розмірі 10% суми платежу.

Якщо оплата протермінована на більше ніж 30 днів — штраф зростає до 20% від цієї суми.

Раніше ми розповідали про ТОП-8 законодавчих змін на ринку нерухомості у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки
Точки зору
Вікторія Тітова
В Україні дуже мало хороших громадських просторів: як це змінити
Вікторія Тітова
СЕО урбан-бюро Big City Lab
Вікторія Берещак
Знижки на квартири перед Новим роком: вигода або підступ від забудовника
Вікторія Берещак
оглядач ринку нерухомості
Михайло Підвисоцький
На паузі: що відбувається з цінами на житло і чого чекати у наступному році
Михайло Підвисоцький
засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group
Валерій Захаров
Взимку краще: чому орендувати заміський будинок вигідніше в осінньо-зимовий період
Валерій Захаров
брокер агентства нерухомості RE/MAX Central
Всі точки зору