UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области начали формировать базу жилого фонда для переселенцев

Фото: во Львовской области начали формировать базу жилого фонда для переселенцев (loda.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Львовская областная государственная администрация вместе с территориальными общинами начали формировать базу жилищного фонда, который будет предлагать под выкуп для нужд внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.

"Это могут быть как квартиры и дома, которые уже построены и пригодны для проживания, так и квартиры и дома, находящиеся на завершающей стадии строительства", - пояснил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его данным, сейчас в области проживает более 250 тысяч внутренне перемещенных лиц, которые зарегистрировались официально и получили убежище от Львовской ОВА.

"Многие из этих людей потеряли дома и некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем", - сказал Козицкий.

Ранее в интервью Forbes заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что в первую очередь будут предоставляться квартиры тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и тому подобное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьПереселенцы с Донбасса