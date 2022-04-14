У Львівській області почали формувати базу житлового фонду для переселенців

Львівська обласна державна адміністрація разом з територіальними громадами почали формувати базу житлового фонду, який пропонуватиме під викуп для потреб внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОВА.

"Це можуть бути як квартири та будинки, які вже збудовані та придатні для проживання, так і квартири та будинки, що перебувають на завершальній стадії будівництва", - пояснив голова обласної адміністрації Максим Козицький.

За його даними, зараз в області проживає понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися офіційно і отримали прихисток від Львівської ОВА.

"Багато з цих людей втратили домівки і не мають куди повертатися, тому уряд і міжнародні організації уже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом", - сказав Козицький.

Раніше в інтерв’ю Forbes заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що першочергово будуть надаватись квартири тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах тощо.