"Статус Групп": обзор лучших предложений на столичном рынке недвижимости

Рынок столичной недвижимости постепенно восстанавливается. Многие строительные компании уже заявили о возобновлении работ, также начали восстанавливаться и продажи первичной жилой недвижимости.

О лучших предложениях на столичном рынке недвижимости от девелоперской компании Status Group – читайте в обзоре РБК-Украина REALTY.

"Олимпик Парк" – видовые квартиры возле метро

ЖК "Олимпик Парк" на проспекте Бажана, ст. метро Бориспольская

Если вы хотите приобрести квартиру по разумной цене и современной планировке, вас обязательно заинтересует ЖК Olympic Park, расположенный на левом берегу Киева возле метро Бориспольская.

Сейчас в этом комплексе остались в наличии последние видовые квартиры-студии и двухуровневые квартиры. Не упустите возможность!

ЖК "Олимпик Парк" – это жилье по концепции "город в городе" с собственной инфраструктурой, социальными объектами, красивыми зелеными и цветущими ландшафтами. Это место, где удобство и красота соединились в единую архитектурную композицию.

Комплекс находится в одной из важных артерий большого города. Удобные транспортные развязки и близость станции метро Бориспольская (200 метров) указывают на мобильность, 5 минут – и вы возле метро, 15 минут и вы в международном аэропорту Борисполь, 20 минут – и вы в центре Киева.

За подробной информацией обращайтесь по телефонам:

068 822 82 20, 044 344 70 13

"Ривьера" – комфортное жилье для всей семьи

ЖК Ривьера на малоземельной, ст. метро Славутич

В семейном жилом комплексе "Ривьера", что находится в 100 метрах от метро "Славутич" и 15 минут от центра столицы, есть в наличии готовые квартиры с ремонтом от 40 м2 до 100 м2.

ЖК "Ривьера" – современное пространство для жизни с развитой инфраструктурой и удобной локацией. Здесь вы будете просыпаться под пение птичек, лакомиться ароматным завтраком, прогуливаться по собственной набережной у залива Днепра.

Также на территории ЖК функционирует детский сад, а с сентября открывается еще и начальная школа. Комплекс имеет закрытую территорию, находится под охраной 24/7. Лучшее предложение для семейного досуга.

"Подол Плаза" – современные квартиры для жизни и работы в сердце Подола

ЖК "Подол Плаза" на Глыбочицкой, ст. метро Контрактовая площадь

В жилом комплексе бизнес-класса PODIL PLAZA & RESIDENCE открыт сезон скидок, а это значит, что цены вас приятно удивят!

Готовые квартиры с документами в жилом комплексе на Подоле всего в нескольких минутах от станции метро "Контрактовая площадь" с захватывающими панорамными видами. Например, сейчас на владельцев ждут квартиры от 50 до 120 квадратных метров свободного пространства.

Район богат архитектурными памятниками. Во дворе расположены детские и спортивные площадки с красивым ландшафтом, парковочные места для гостей и двухуровневый закрытый паркинг с местами для зарядки электромобилей.

Комплекс также содержит детский сад, фитнес- и СПА-центры, салон красоты, ресторан и кофейню, новейшие торговые и офисные помещения класса А.

"Скай Ривер" – уникальный ЖК на берегу Днепра

ЖК "Скай Ривер" на Приозерной, ст. метро Славутич

В жилом комплексе SKY RIVER готовые к заселению квартиры с дизайнерским ремонтом, площадью от 60 м2 до 250 м2. Квартиры имеют удобную планировку, террасу и современный ремонт.

ЖК SKY RIVER находится в тихой зеленой зоне на берегу Днепра, в 10 минутах от станции метро "Славутич".

На территории комплекса расположены детская и спортивная площадки, бассейны, СПА, фитнес-зал, горка и даже джакузи!

Также есть две зоны барбекю, пляж, территория с красивым ландшафтом, клумбами, фонтаном и бунгало, которые подарят вам незабываемые ощущения в гармонии с природой.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: +380 (95) 490 43 43

Напомним, компания "Статус Групп" успешно работает с 2005 года и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой недвижимости в Киеве.

Компания имеет собственный парк специализированной техники и современное оборудование, что позволяет строить многофункциональные жилые комплексы, которые сочетают в себе возможности для жизни, занятий спортом и семейного отдыха.