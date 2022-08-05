"Статус Груп": огляд найкращих пропозицій на столичному ринку нерухомості

Ринок столичної нерухомості поступово відновлюється. Багато будівельних компаній вже заявили про поновлення робіт, також почали відновлюватися й продажі первинної житлової нерухомості.

Про найкращі пропозиції на столичному ринку нерухомості від девелоперської компанії Status Group – читайте в огляді РБК-Україна REALTY.

"Олімпік Парк" – видові квартири біля метро

ЖК "Олімпік Парк" на проспекті Бажана, ст. метро Бориспільська

Якщо ви хочете придбати квартиру за розумною ціною та сучасним плануванням, вас обов'язково зацікавить ЖК Olympic Park, розташований на лівому березі Києва біля метро Бориспільська.

Зараз в цьому комплексі залишились в наявності останні видові квартири-студії та дворівневі квартири. Не прогавте можливість!

ЖК "Олімпік парк" – це житло за концепцією "місто в місті" з власною інфраструктурою, соціальними об'єктами, красивими зеленими та квітучими ландшафтами. Це місце, де зручність і краса поєдналися в єдину архітектурну композицію.

Комплекс знаходиться в одній з важливих артерій великого міста. Зручні транспортні розв'язки та близькість станції метро Бориспільська (200 метрів) вказують на мобільність, 5 хвилин – і ви біля метро, 15 хвилин – і ви у міжнародному аеропорту Бориспіль, 20 хвилин – і ви в центрі Києва.

За детальною інформацією звертайтеся за телефонами:

068 822 82 20, 044 344 70 13

"Рів'єра" – комфортне житло для всієї родини

ЖК Рів'єра на Малоземельній, ст. метро Славутич

В сімейному житловому комплексі "Рів'єра", що знаходиться в 100 метрах від метро "Славутич" та 15 хвилин від центру столиці, є в наявності готові квартири з ремонтом від 40 м2 до 100 м2.

ЖК "Рів’єра" – сучасний простір для життя з розвиненою інфраструктурою та зручною локацією. Тут ви будете прокидатися під спів пташок, ласувати ароматним сніданком, прогулюватися власною набережною біля затоки Дніпра.

Також на території ЖК функціонує дитячий садок, а з вересня відкривається ще й початкова школа. Комплекс має закриту територію, що знаходиться під охороною 24/7. Найкраща пропозиція для сімейного дозвілля.

"Поділ Плаза" – сучасні квартири для життя та роботи у серці Подолу

ЖК "Поділ Плаза" на Глибочицькій, ст. метро Контрактова площа

У житловому комплексі бізнес-класу PODIL PLAZA & RESIDENCE відкрито сезон знижок, а це означає, що ціни вас приємно здивують!

Готові квартири з документами в житловому комплексі на Подолі лише за декілька хвилин від станції метро "Контрактова Площа" із захопливими панорамними видами. Наприклад, зараз на власників чекають квартири від 50 до 120 квадратних метрів вільного простору.

Район багатий на архітектурні пам'ятки. У дворі розташовані дитячі й спортивні майданчики з красивим ландшафтом, паркувальні місця для гостей і дворівневий закритий паркінг із місцями для зарядки електромобілів.

Комплекс також містить дитячий садок, фітнес- і СПА-центри, салон краси, ресторан і кав’ярню, новітні торговельні та офісні приміщення класу А.

"Скай Рівер" – унікальний ЖК на березі Дніпра

ЖК "Скай Рівер" на Приозерній, ст. метро Славутич

В житловому комплексі SKY RIVER готові до заселення квартири з дизайнерським ремонтом, площею – від 60 м2 до 250 м2. Квартири мають зручне плануванням, терасу та сучасний ремонт.

ЖК SKY RIVER знаходиться у тихій зеленій зоні на березі Дніпра, за 10 хвилин від станції метро "Славутич".

На території комплексу розташовані дитячий та спортивний майданчики, басейни, СПА, фітнес-зал, гірка та, навіть, джакузі!

Також є дві зони барбекю, пляж, територія із красивим ландшафтом, клумбами, фонтаном і бунгало, які подарують вам незабутні відчуття в гармонії з природою.

За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: +380 (95) 490 43 43

Нагадаємо, компанія "Статус Груп" успішно працює з 2005 року і є одним із лідерів у девелопменті житлової та комерційної нерухомості у Києві.

Компанія має власний парк спеціалізованої техніки та сучасне обладнання, що дозволяє будувати багатофункціональні житлові комплекси, які поєднують у собі можливості для життя, занять спортом та сімейного відпочинку.