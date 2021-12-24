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Квартира под елочку: как риелторы и государственные службы работают в праздничные выходные

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 09:22
Квартира под елочку: как риелторы и государственные службы работают в праздничные выходные Фото: периоды до Нового года и после сильно отличаются (freepik.com)
Автор: Риана Абдулаева

В преддверии Новогодних праздников желание закрыть все важные вопросы и "начать новую жизнь" усиливается. Покупка квартиры – один из таких ключевых вопросов, решение которых требует времени и сил для принятия решения. Если в поисках жилья не пользоваться принципом "давайте после праздников", а запланированно потратить выходные на решение квартирного вопроса – можно столкнуться с некоторыми особенностями работы рынка в праздничный период.

Что нужно знать про график рыботы агентств недвижимости и насколько новогодний период удачный для поиска жилья — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Что работает и не работает в праздники

На рынке недвижимости в новогодние праздники чаще всего наблюдается традиционное затишье: количество новых обращений падает. Правда, бывают и исключения. У некоторых покупателей как раз в этот период появляется возможность спокойно, не отвлекаясь от дел, подыскать жилье и провести просмотры.

Агентства недвижимости учитывают это, поэтому не останавливают работу и в праздники. Офисы чаще всего работают в дежурном режиме — на связи всегда находится как минимум один менеджер. Но даже вне офиса риелторы и менеджеры по продажам готовы дать телефонную консультацию или организовать просмотр.

"В Новогодние праздники работают самые замотивированные сотрудники. Ни одна уважающая себя компания не выпадает из ритма. У нас есть профессиональная шутка: риелтор — это образ жизни. Мы всегда готовы связаться с клиентами и проконсультировать по всем вопросам. Есть и другая особенность работы на рынке недвижимости: здесь очень большая конкуренция и реагировать на запросы нужно быстро, независимо от сезона и праздников. Для самых оперативных и старательных сотрудников это хорошая возможность успешно закрыть сделку — так что в этом заинтересованы все — и агентства и клиенты", — рассказывает Ирина Рогальская, управляющий брокер в компании RE/MAX Central.Квартира под елочку: как риелторы и государственные службы работают в праздничные выходныеfreepik.com

Однако в сами новогодние праздники сделки по купли-продажи не регистрируются — банки, нотариусы и реестр не работают. В обычном режиме заключаются предварительные договоры купли\продажи, а также проходит просмотр объектов. В процессе аренды жилья все еще проще — главное договориться о просмотре с собственниками квартиры, если они не уехали на праздники из города и готовы уделить время.

Рынок до 31 декабря и после

Периоды до Нового года и после сильно отличаются. Если в декабре часто происходит всплеск активности, особенно у арендаторов, то в январе, как правило, статистика сильно падает. Арендовать домик или квартиру для празднования Нового года стало трудно уже в конце ноября – хороших вариантов по приемлемой стоимости практически нет. Те, кто искал жилье для посуточной аренды, позаботились заранее, чтобы в декабре было время для других праздничных хлопот. Для тех, кто все еще не решил этот вопрос или изменил планы, риелторы говорят, что и сейчас есть возможность найти квартиру или загородный дом для праздника, но цена предложени будет заметно выше.

Декабрь – очень насыщенный месяц. Количество звонков не снижается, особенно по покупке/продаже квартир. Клиенты хотят решить вопрос до Нового года. Помимо самого оформления сделки, есть еще процедура подбора объектов, консультирование, просмотры, подписание договора. В этот период агентства недвижимости могут закрыть выгодные сделки из-за срочности вопроса и нежелания людей переносить нерешенный вопрос в новый год.

В январе ситуация меняется и наступает затишье. Запросы на покупку и аренду жилья есть, но их мало. Для клиентов это хорошая возможность без спешки подыскать подходящий вариант, для риелторов — выдохнуть от высокого темпа сделок и совместить дела с отдыхом.

Режим работы государственных учреждений

Если с агентствами проблем возникнуть не должно, то государственные структуры работают в стандартном режиме. В первую очередь это касается клиентов, которые обращаются по запросу купли/продажи.

Банки

Сделки на крупные суммы проходят с участием банка. В Украине и покупка метров в новостройке не обойдется без привлечения финансового учреждения.
Как сообщили в НБУ, регулятор, как и в прошлом году сохранил дни, в которые банки самостоятельно принимают решение о режиме работы.

  • 30 декабря 2021 года Система электронных платежей (СЭП) будет работать до 24:00, в то время как другие системы НБУ будут работать в обычном режиме.
  • 31 декабря 2021 до 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юрлицу, а также платежи от участников СЭП в Нацбанк и органов Госказначейства и платежи от НБУ и органов Госказначейства в адрес всех участников СЭП.
  • С 1 по 3 января включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов.
  • С 4 по 6 января СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме, а 7 января — участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе.
  • С 1 по 3 января и с 7 по 10 января банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции.

Нотариальные службы

Работа нотариусов в праздничные дни не так жестко регламентирована, как в банках. Частные нотариусы работают по собственному графику — при необходимости у клиентов есть возможность договориться об услуге. Государственные нотариальные службы работают с учетом выходных и государственных праздников — 25, 26, 27 декабря и 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января 2022 года нерабочие дни.

Государственный реестр

Государственный реестр, как и другие госструктуры не будет работать 25, 26, 27 декабря и 1, 2, 3, 7, 8 и 9 января 2022 года.

Однако тем, кто уже настроился приобрести жилье в начале января, не стоит расстраиваться — внутренний договор в агентствах недвижимости можно оформить оперативно и без проблем. Останется только подождать до 10 января, когда все участники рынка вернуться в привычный режим работы.

Ранее мы рассказывали, что продавцам придется снизить "аппетит", чтобы продать квартиру.

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