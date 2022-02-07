Квартира для депутата: более 37 млн гривен выделили из бюджета на аренду жилья

Большинство из 90 нардепов, которые претендовали на компенсацию за аренду жилья в Киеве, получали в месяц из госказны около 20 тыс грн, сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Где живут депутаты

На сайтах объявлений за такие деньги в столице предлагается хорошо обустроенное жилье бизнес- или премиум-класса в современных ЖК на Печерске или в старом центре. Это полностью укомплектованные квартиры площадью 50-70 кв.м с современным ремонтом, встроенными мебелью и техникой, охраной и консьерж-сервисом – в непосредственной близости от ул. Крещатик, Грушевского, Банковой и Бессарабки.

Среди депутатов, нуждавшихся, как оказалось, в крыше над головой, – целый ряд мультимиллионеров, сообщают КИУ.

Миллионеры в очереди за компенсацией

В опубликованном Комитетом списке самых богатых депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн.), Евгений Яковенко (54 млн грн.) и Муса Магомедов (39 млн грн.).

Также в ТОП-10 самых богатых арендаторов жилья внефракционный Сергей Магера (25 млн грн.), член группы "За майбутнє" Анатолий Урбанский (19 млн грн.), представитель ОПЗЖ Александр Пономарев (19 млн грн.) и член фракции "Батьківщина" Олег Мейдич (14 млн грн.).

Найден среди живущих по "чужим углам" и оскандалившийся Александр Трухин (он задекларировал 20 млн грн). Бюджетную компенсацию получил и его бывший однопартиец Остап Шипайло (как предприниматель он задекларировал 22 млн. грн) – №120 в избирательном списке "Слуги Народа". А также: Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8-11 млн грн. денежных активов. Фото: GettyImages

"70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать квартиры. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы по аренде в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, они продолжают получать компенсацию из бюджета, которую воспринимают как своеобразный депутатский бонус", – публикует КИУ слова своего председателя Алексея Кошеля.

Сколько денег выделено

Максимальный и самый распространенный объем компенсации составил 237 250 грн., минимальный – 72 500 грн.

Интересно, что среди нардепов, претендующих на компенсацию аренды жилья, не только иногородние. Есть и те, кто на момент избрания уже жили в столице, сообщает сайт Верховной Рады. В частности, Марьян Заблоцкий, Михаил Бондарь, Андрей Жупанин, Владимир Воронов и другие.

В среднем, как стало известно из источников в аппарате парламента, большинство народных депутатов получили за минувший год из госказны свыше 230 тыс. грн – за то, что арендовали себе квартиру или гостиницу. В общей сложности на эту статью расходов было выделено больше 37 млн грн.

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