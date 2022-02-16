Курс на запад: как повлияла угроза войны на аренду и продажу квартир в западных регионах

Ажиотажный спрос на жилье в западных регионах продолжает расти. Он вошел в новую фазу: если еще месяц назад жителей юго-восточных и центральных регионов интересовала покупка ликвидного жилья на вторичном рынке Львова и Ивано-Франковска, то сегодня основной запрос – на краткосрочную аренду, сообщает РБК-Украина Realty.

Ситуация 2014-го года показала, как сложно приходится тем, кому некуда уезжать из зоны боевых действий: до сих пор большинство переселенцев с Востока не смогли обзавестись своим жильем. Наученные горьким опытом, украинцы пытаются заблаговременно решить вопрос возможного переселения в случае военных действий.

Смещение интереса с покупки недвижимости во Львове и других городах на ее аренду, по мнению аналитиков рынка, объясняется двумя причинами.

В поисках "тихой гавани"

Во-первых, покупателям сегодня не из чего выбирать. Рынок жилья западных регионов достаточно компактен. И любая активизация покупательского спроса за несколько недель ужимает предложение ликвидных объектов до уровня "все раскуплено".

"Скажем, львовский рынок пережил существенный наплыв покупателей еще в конце минувшего года, когда только начались разговоры о возможном российском вторжении, – анализирует независимый эксперт Ярослав Цуканов. – В результате – значительная часть недвижимости, представляющей интерес как актив, оказалась раскуплена. Это немедленно подогрело цены: вторичный рынок Львова только за декабрь подорожал в среднем на 10%. Сейчас цены практически сравнялись со столичными (1,1-1,3 тысячи долларов за кв.м, а в престижных объектах есть варианты и до 2,5 тыс долларов за кв.м.), но даже по таким ценам найти там приемлемый вариант непросто".

Еще месяц назад среди покупателей недвижимости в западных регионах значительная часть была из Харькова, Днепра, Чернигова, Киева, Сум. Люди искали прежде всего жилье на вторичном рынке в формате "въехать и жить", поясняет Ярослав Цуканов. Жилой массив в Шевченковском районе Львова (wikipedia.org)

"Это не означало, что они планировали немедленно туда переезжать. Они собирались сдавать эту квартиру, но иметь ее как запасной вариант, некую "гавань" на случай форс-мажора", – уточняет эксперт.

Временное убежище

Вторая причина возросшего интереса к аренде: четкие даты возможного российского вторжения, которые были озвучены публично.

Они разделили украинцев на три категории:

тех, кто не собирается никуда уезжать;

тех, кто надеется переждать беду в тихих регионах своей страны;

тех, кто готов покинуть Украину.

Первые, разумеется, остаются дома. Вторые – это арендаторы, которые предпочитают снять жилье на время в том же Львове, Ивано-Франковске, Ровно, Тернополе и других западных регионах – вот они-то и сместили акцент на аренду.

Третьи – а это как раз потенциальные покупатели – переориентировались на зарубежную недвижимость. Тем более, что в соседних Польше, Румынии или Турции можно найти варианты по киевским ценам.

В результате – цены на аренду в западных регионах Украины успели немного подрасти. Однако существенных перегибов на рынке не происходит, пояснил нам вице-президент "Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью" Анатолий Топал.

"Рынок продолжает жить в своем привычном ритме. После январской спячки, наконец, пробуждается – это заметно как по столичному, так и по региональным рынкам, – говорит Анатолий Топал. – Цены сохраняются на прежнем уровне, объемы сделок постепенно наращиваются. Аренда в западных регионах действительно подросла, но что характерно – люди уже запрашивают лишь кратковременную аренду. И как только ситуация вокруг военной угрозы смягчится, рынок очень быстро войдет в прежнюю колею", – убежден специалист.

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