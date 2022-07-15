В киевском ЖК "SKY RIVER" на берегу Днепра продается видовая квартира

Девелоперская компания Status Group сообщила о выгодном предложении в премиальном жилом комплексе "SKY RIVER" в Киеве.

В частности, в комплексе продается видовая квартира 62,28 м2 с удобной планировкой, террасой и с современным ремонтом.

ЖК "SKY RIVER" расположен в тихой зеленой зоне рядом с берегом Днепра всего в 10 км от станции метро "Славутич".

Комплекс представляет собой малоэтажную застройку, всего 3-4 этажа, только два дома, благоустроенная территория с высоким уровнем безопасности, бассейны для взрослых и детей, джакузи, СПА и фитнес-залы.

За подробной информацией обращайтесь по телефону: +380 (95) 490 43 43