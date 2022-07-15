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В київському ЖК "SKY RIVER" на березі Дніпра продається видова квартира

Фото: в київському ЖК "SKY RIVER" на березі Дніпра продається видова квартира (sky-river.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Девелоперська компанія Status Group повідомила про вигідну пропозицію в преміальному житловому комплексі "SKY RIVER" у Києві.

Зокрема, в комплексі продається видова квартира 62,28 м2 зі зручним плануванням, терасою та із сучасним ремонтом.

ЖК "SKY RIVER" розташовано у тихій зеленій зоні поруч із берегом Дніпра всього за 10 км від станції метро "Славутич".

Комплекс являє собою малоповерхову забудову, всього 3-4 поверхи, тільки два будинки, упорядкована територія з високим рівнем безпеки, басейни для дорослих та дітей, джакузі, СПА та фітнес-зали.

За детальною інформацією звертайтеся за телефоном: +380 (95) 490 43 43

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КиївДніпроStatus Group