Битва за фасад: каким будет "Детский мир" на Дарнице после реконструкции

В Киеве объявили результаты архитектурного конкурса на композицию обновленных фасадов здания "Детского Мира" на ул. Малышко, 3. Скандал вокруг этой темы разразился в марте этого года, когда стало известно, что один из символов советского модернизма планируют реконструировать, превратив в очередной стандартизированный торговый объект.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию Национального союза архитекторов Украины.

Проект, который киевляне не восприняли

Здание детского мира на Дарнице было открыто в 1987 году по проекту архитекторов Владимира Залуцкого и Юрия Бородкина. Он не внесен в список памятников архитектуры периода советского модернизма (на чем акцентировал застройщик), но на этом объекте впервые в практике киевских строителей были внедрены алюминиевые декоративные конструкции на фасадах, выполняющие еще и солнцезащитную функцию.

В первом, представленном на рассмотрение проекте реконструкции в 2021 году, были обнародованы радикальные изменения фасада здания: металлические элементы в виде сот были изменены на яркие разноцветные панели. Тогда против реконструкции выступили как представители архитектурного сообщества и общественные деятели, так и жители столицы. Первый проект реконструкции, который вызвал оживленные споры (Edelburg Development)

В результате этого компания-застройщик Edelburg Development, которая должена была проводить реконструкцию (по словам самой компании – "редевелопмент"), обратилась в Национальный союз архитекторов, после чего совместными усилиями был организован профессиональный конкурс.

Результаты архитектурного конкурса

По итогам конкурса победителем стал проект команды архитекторов Dmytro Aranchii Architects, под руководством Дмитрия Аранчия.

"Для меня это личная история, поскольку Детский мир на Дарнице своими фасадами из анодированного алюминия очаровывал меня с детства. И я очень рад, что был найден компромисс всех сторон, что позволило реставрировать и сохранить существующие фасады, а также, что нам удалось найти современное решение для оболочки соседнего здания, оптимально сосуществующего с историческим фасадом.

Проект Детский Мир 2.0 — это уважение к сохранившемуся существующему модернистскому фасаду с использованием методов вычислительной архитектуры», — сказал Дмитрий Аранчий на своей Facebook-странице.

Члены жюри отметили тактичный подход авторов к существующему зданию "Детского Мира". Представители заказчика конкурса отметили экономическую целесообразность предлагаемых решений, а представители сообщества архитекторов – профессионализм и элегантность использованных архитектурных приемов, а также удачно найденной масштаб фасадов нового здания.

Проект, по которому будет происходить реконструкция (Национальный союз архитекторов Украины)

На чем остановились

В Национальном союзе архитекторов подчеркнули, что "объемно-пространственное решение и художественное оформление фасадов базируется на эффективном компромиссе между застройщиком и горожанами. В основе этого компромисса – сохранение модернистского фасада "Детского мира".

Авторская идея отталкивается от существующего объема, в частности наиболее узнаваемого его элемента – объемного модуля из анодированного алюминия. Предложение заключается в сочетании современного и исторического построек за счет перехода вышеупомянутого модуля на новое здание путем так называемого градиента (растяжки)".

По проекту, в существующее здание "Детского мира" будет достроена еще одна секция на месте наземной парковки. В обновленном ТРЦ планируется разместить детский развлекательный центр, кинотеатр, кафе и рестораны. А парковка на 133 машиноместа будет перенесена на крышу новой секции.

Жюри конкурса высказало общую позицию относительно целесообразности приобщения этих наработок и идей к техническому заданию на проектирование. Это позволит максимально использовать результаты конкурса.

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