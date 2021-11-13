В Киеве открылся самый большой ТРЦ Respublika Park: как он выглядит и что внутри

В Киеве на Окружной дороге открылся самый большой в Украине суперрегиональный ТРЦ. Общая площадь объекта составляет 300 000 кв.м., арендная – 135 000 кв.м. Паркинг ТРЦ рассчитан на 3500 машиномест.
Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу ТРЦ Respublika Park.
Строительство ЖК Respublika было начато в 2012 году. В 2014 году проект должны были сдать в эксплуатацию. Но на стадии готовности более 80% он был заморожен. Спустя семь лет проект получил новых инвесторов (инвестфонд "Каскад Инвест" Виталия Хомутынника), изменил концепцию и название на Respublika Park.
Концепцию фасада и благоустройства территории нового ТРЦ разрабатывало бюро TconcepT (Нидерланды), фирменный стиль и навигацию – Air Design (Великобритания), архитектор проекта – бюро "Архиматика", генеральный подрядчик – KAN Development.
Особенность Respublika Park – "зеленое" общественное пространство с живыми деревьями площадью 2 000 кв.м под прозрачным куполом. Дерево в новом логотипе ТРЦ иллюстрирует первый в Украине парк в закрытом помещении.
В новом ТРЦ установлена первая в Украине аэродинамическая труба (высотой 20 метров, 16 метров свободного полета), а также расположен инновационный digital-парк развлечений Neopolis площадью 11 000 кв.м с VR и AR-аттракционами и киберспортивной зоной Entertainment Design (Бельгия) и крупнейшая в Европе американская горка под крышей ТРЦ.
Также в Respublika Park будет 15-зальный кинотеатр, около 50 ресторанов разного формата (площадь фуд-зоны 9 300 кв.м) и фитнес-центр.
Арендаторы в ТРЦ Respublika Park поделены на тематические зоны. Так, среди fashion-оперторов представлены:
Магазины электроники представлены компаниями Comfy, "Фокстрот", Eldorado, "АЛЛО", Citrus.
Спортивные товары: Arena, New Belance, PUMA, Nike, "Марафон", Intersport, Sportmaster.
Также в ТРЦ Respublika Park предусмотрены площади для шведского мебельного арендатора IKEA. Но коммерческий директор Respublika Park Лилия Мыненко уточнила, что финальный договор с компанией еще не подписан. В настоящее время продолжаются переговоры.
С первого дня работы в ТРЦ работает пункт вакцинации от COVID-19 и мобильная лаборатория по экспресс-тестированию.
По словам генерального директора ТРЦ Respublika Park Юлии Счастливой: "Открытие ТРЦ состоялось с наполняемостью 61%. С уверенностью можем сказать, что до конца года будет открыто 79% площадей. Мы считаем это большим успехом ввиду того, что сейчас Киев находится в красной зоне. Хочу отметить, что мы сконцентрировались на важном, и средства, которые планировалось потратить на концертную программу по случаю открытия, было направлено на закупку медоборудования для Киевской городской больницы №10 для борьбы с пандемией".
Также она сказала, что уровень арендных ставок в ТРЦ Respublika Park имеет широкий диапазон. Он составляет от 10 до 650 долларов за кв. м в зависимости от бренда, площади, месторасположения, а также этажа.
Анатолий Шахновский, операционный директор Respublika Park и председатель наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" назвал ТРЦ самым ожидаемым проектом на рынке девелопмента и важным инфраструктурным объектом Киева. Благодаря его открытию рабочие места получат более 5000 человек. Также ТРЦ первым в Украине получил экспертное заключение о доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.
Он упомянул, что этот объект был получен в очень печальном состоянии, но новые владельцы вели работы по его достройке и реализации четко по установленному графику и не приостановили финансирование, несмотря на сложные времена, связанные с пандемией и экономической ситуацией.
Ранее мы рассказывали, что товарооборот и посещаемость торговых центров снизились до уровня 2005 года.