У Києві відкрився найбільший ТРЦ Respublika Park: як він виглядає та що всередині

У Києві на Кільцевій дорозі відкрився найбільший в Україні суперрегіональний ТРЦ. Загальна площа об’єкту становить 300 000 кв.м, орендна – 135 000 кв.м. Паркінг ТРЦ розрахований на 3500 машиномісць.

Про це повідомляє РБК-Україна REALTY з посиланням на прес-службу ТРЦ Respublika Park.

Історія проекту, довжиною в дев'ять років

Будівництво ЖК Respublika було розпочато 2012 року. У 2014 проект мали здати в експлуатацію. Але на стадіії готовності понад 80% він був заморожений. Через сім років проект отримав нових інвесторів (інвестфонд «Каскад Інвест» Віталія Хомутинника), змінив концепцію та назву на Respublika Park.

Концепцію фасаду та благоустрою території нового ТРЦ розробляло бюро TconcepT (Нідерланди), фірмовий стиль та навігацію – Air Design (Велика Британія), архітектор проекту – бюро "Архіматика", генеральний підрядник – KAN Development.

У чому особливість нового ТРЦ

Особливість Respublika Park – "зелений" громадський простір з живими деревами площею 2 000 кв.м під прозорим куполом. Дерево у новому логотипі ТРЦ ілюструє перший в Україні парк у закритому приміщенні.

У новому ТРЦ встановлено першу в Україні аеродинамічну трубу (заввишки 20 метрів, 16 метрів вільного польоту), а також розташовано інноваційний digital-парк розваг Neopolis площею 11 000 кв.м з VR та AR-атракціонами та кіберспортивною зоною (концепція парку розваг – KCC Entertainment Design (Бельгія)) та найбільша в Європі американська гірка під дахом ТРЦ. У торговій галереї розташується понад 500 орендарів – мережеві магазини одяну, взуття, аксесуарів, електроніки, дитячих товарів, а також сервіси. Продуктовим якорем став флагманський магазин мережі "Сільпо" площею 10 000 кв.м. в концепції "Бразилія".

Також у Respublika Park буде 15-зальний кінотеатр, близько 50 ресторанів різного формату (площа фуд-зони 9 300 кв.м) та фітнес-центр.

Орендарі у ТРЦ Respublika Park поділені на тематичні зони. Так, серед fashion-оперторів представлені:

магазини групи Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho) у новому дизайнерському форматі;

універмаг одягу H&M;

бренди компанії LPP (Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay);

магазини групи MTI (Intertop, Ecco, Geox, Skechers, Timberland, Marc O'Polo, The North Face, Vans, Armani Exchange, Tous, Pandora);

магазини MD-Fashion (Under Armour, STEM, Tommy Hilfiger, Diesel, Calvin Klein, Mexx, Etam);

турецькі масмаркет-бренди DeFacto, LC Waikiki.

Магазини електроніки представлені компаніями Comfy, «Фокстрот», Eldorado, «АЛЛО», Citrus.

Спортивні товари: Arena, New Belance, PUMA, Nike, "Марафон", Intersport, Sportmaster.

Також у ТРЦ Respublika Park передбачено площі для шведського мебельного орендатора IKEA. Але комерційний директор Respublika Park Лілія Миненко уточнила, що фінальний договір з компанією ще не підписано. Наразі тривають переговори.

Також, з першого дня роботи у ТРЦ працює пункт вакцинації від COVID-19 та мобільна лабораторія з експрес-тестування. Яка наповнюваність та ціни

За словами генеральної директорки ТРЦ Respublika Park Юлії Щасливої: "Відкриття ТРЦ відбулося із наповнюваністю 61%. З упевненістю можемо сказати, що до кінця року буде відкрито 79% площ. Ми вважаємо це великим успіхом з огляду на те, що зараз Київ перебуває у червоній зоні. Хочу зазначити, що ми сконцентрувалися на важливому, і кошти, які планувалося витратити на концертну програму з нагоди відкриття, було спрямовано на закупівлю медобладнання для Київської міської лікарні №10 для боротьби з пандемією".

Також вона сказала, рівень орендних ставок у ТРЦ Respublika Park має широкий діапазон. Він складає від 10 до 650 доларів за кв. м залежно від бренду, площі, місця розташування, а також поверху.

Анатолій Шахновський, операційний директор Respublika Park та голова наглядової ради інвестиційного фонду "Каскад-Інвест" назвав ТРЦ найочікуванішим проектом на ринку девелопменту та важливим інфраструктурним об'єктом Києва. Завдяки його відкриттю робочі місця отримають понад 5000 осіб. Також ТРЦ першим в Україні отримав експертний висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Він згадав, що цей об’єкт було отримано у дуже печальному стані, але нові власники вели роботи по його добудові та реалізації чітко за встановлений графіком і не призупинили фінансування, незважаючи на складні часи, пов'язані з пандемією та економічною ситуацією.

Раніше ми розповідали, що товарообіг та відвідуваність торгових центрів знизились до рівня 2005 року.