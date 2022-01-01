Квартира мечты для Тельцов, Дев и Козерогов: как выбирать жилье в новом году земным знакам

В вопросе выбора идеальной квартиры лучше учесть все нюансы, даже те, которые кажутся незначительными или несерьезными. Предлагаем заглянуть в гороскоп и посмотреть рекомендации астролога — возможно звезды подскажут, что подходит именно вам.

Как выглядит идеальное жилье для земных знаков зодиака — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Express.

Компания Martin&Co пригласила астролога, чтобы помочь определиться как выглядит идеальная недвижимость для земных знаков — Тельца, Девы и Козерога.

Общая черта земных знаков — практичность, им нравится функциональность и комфорт.

Телец — комфортная и функциональная квартира

Как представитель земных знаков, Телец любит расслабляться — желательно в успокаивающей, безмятежной обстановке. Ему подойдут продуманные функциональные апартаменты. Тельцы также очень упрямымы и проводят много времени дома, поэтому важно, чтобы они выбрали жилье, которое нравится им эстетически. Фото: Pinterest

Недвижимость мечты: функциональная квартира — идеально подходит для практичного Тельца, который ценит комфорт.

Доступная недвижимость: компактная квартира недалеко от оживленного центра города станет для Тельца уютным семейным гнездышком и оазисом спокойствия.

Дева — структурированный таунхаус

Астролог объяснил: "Практичность и верность — самые выраженные черты Девы, хотя аналитический подход иногда может означать, что они слишком много внимания уделяют деталям. Пространство, которое позволяет Деве создавать уют в повседневности — является лучшим выбором". Фото: Pinterest

Недвижимость мечты: просторный дом — отличный выбор для практичной Девы, открытое пространство удовлетворит потребность в созерцании природы и связи с внешним миром.

Доступная недвижимость: дом в тихой деревне с красивым садом и домашней атмосферой — идеально подойдет Деве.

Козерог — городской пентхаус

Козерог надежен и дисциплинирован. Умение брать на себя ответственность — характерная черта Козерогов, и она влияет на выбор дома. Фото: Pinterest

Недвижимость мечты: экстраординарная квартира удовлетворит Козерога в полной мере. Она должна быть роскошной и просторной, с большим количеством комнат, чтобы Козерог мог спокойно отдаваться своим делам и творчеству.

Доступная недвижимость: квартира в современном стиле и удобном месте идеально подходит для практичного и делового Козерога.

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