Лофт или дом у реки: лучшее жилье для Близнецов, Весов и Водолеев в 2022 году

Если в новом году у вас запланирована покупка квартиры, или если именно это желание вы загадали в праздничную ночь — обязательно загляните в гороскоп. Компания Martin&Co пригласила астролога, чтобы помочь определиться как выглядит ваша идеальная недвижимость в соответствии со знаком зодиака.

Как выглядит идеальное жилье для воздушных знаков — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Express.

Воздушные знаки — самые коммуникабельные и креативные, генераторы смелых трворческих идей, но они также жаждут спокойной атмосферы для размышлений.

Близнецы — домик на берегу реки

Близнецы любопытны и изобретательны, быстро учатся новому. Однако они могут сильно нервничать и быть нерешительными, поэтому очень важно выбрать недвижимость, которую они смогут доводить до совершенства в течение многих лет. Фото: Pinterest

Недвижимость мечты: дом на берегу реки идеально подходит для Близнецов, которые любят длительные прогулки, чтобы получать вдохновение и придумывать новые идеи.

Доступное жилье: просторная квартира с большим балконом. В ней Близнецы будут чувствовать себя по-настоящему дома и наслаждаться пространством для творчества.

Весы — дом в викторианском стиле

Весы — это баланс, дипломатия и эстетика. Они также являются очень социальным знаком, поэтому требуют просторного гостеприимного дома, чтобы разместить друзей и произвести впечатление на близких. Фото: Pinterest

Недвижимость мечты: дом в викторианском стиле мог бы стать отличным местом для весов. В нем обязательно должен быть просторный и красиво оформленный сад, который обеспечит мир и гармонию для всей семьи.

Доступная недвижимость: квартира с современным и оригинальным интерьером идеально подходит для Весов, которые любят баланс красоты и уникального дизайна.

Водолей — недвижимость в стиле лофт

Астрологи отмечают: "Независимый и прогрессивный, Водолей обладает настоящим чувством стиля и не боится его демонстрировать. Находящиеся в вечном поиске идей, представители этого знака нуждаются в пространстве, где они могут сосредоточенно думать". Фото: Pinterest

Недвижимость мечты: необычный дом восхитит Водолея — он станет отличным местом, чтобы продемонстрировать неординарность представителей этого знака. Терраса с обилием зеленых насаждений послужит пространством, в котором легко проявить творческий подход и сосредоточиться на новых проектах и ​​идеях.

Доступное жилье: пространство, дающее возможность долгих прогулок на природе, которое поможет Водолеям развивать идеи и создавать новые проекты.

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