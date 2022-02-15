Хаотичная застройка и удавка пробок: что делать застройщикам, чтобы спасти Киев

В 2022 году стоимость кв.м в новостройках вряд ли вырастет больше, чем на 10-15%. При этом обоснованная прибыль девелоперов от продажи жилья составит от 12% до 18% годовых в иностранной валюте. Уровень цен будет зависеть от себестоимости строительства, а также от общеэкономической и геополитической ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на информацию группы компаний Concept Group.

Характеристики востребованного жилья

По мнению основателя и управляющего партнера Concept Group Михаила Подвысоцкого, в последние несколько лет уровень прибыли девелоперов напрямую зависит от:

качества жилого комплекса;

затрат на создание востребованного у покупателей жилья;

спроса на тот или иной объект.

Он отметил, что в 2022 году более 70% покупателей на первичном рынке заинтересованы в приобретении современных концептуальных жилых комплексов категорий "комфорт" и "комфорт+".

Основные характеристики жилых комплексов, наиболее востребованных у покупателей:

строительство из качественных материалов и использования качественной внутреней отделки и оборудования (бетона, арматуры, кирпича, утеплителей, стеклопакетов, лифтов и др);

обустройство закрытой придомовой территории, свободной от автотранспорта;

презентабельное лобби в домах, создание объектов социально-бытовой инфраструктуры на первых этажах (кофейни, магазины, коворкинги, спортцентры, детские учреждения и тому подобное);

территория для досуга и отдыха в зависимости от потребностей жильцов (детские и спортивные площадки, лаунж-зоны и тому подобное).

наличие вблизи ЖК рекреационных зон (парков, лесов, озер).

Правила игры меняются

Михаил Подвысоцкий рассказал, что в 2022 году реформирование градостроительной деятельности вместе с законодательной защитой покупателей-инвесторов жилья может радикально изменить правила игры на рынке девелопмента. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

"По сути, градостроительная реформа – это уничтожение коррупции, создание условий для развития строительной отрасли и мощный вызов украинским застройщикам. Сейчас в Украине деятельность 20% компаний-девелоперов основывается не только на получении прибыли, а на создании условий для комфортной жизни всех горожан. Лидеры рынка прекрасно понимают, что из-за хаотичной застройки в ближайшем будущем Киев может превратиться в экологически опасное гетто, зажатое удавкой автомобильных пробок", – отметил эксперт.

По его мнению, застройщикам стоит ориентироваться не только на потребности людей в новом жилье, но и на его энергосэффективность и экологичность. Также активно участвовать в развитии транспортной и инженерной инфраструктуры, приобщаться к созданию новых парков, скверов и других инфраструктурных объектов для всех горожан.

Не только бизнес, но и стратегия

"Крупным компаниям вполне по силам тратить часть полученной прибыли от реализации собственных жилых комплексов на развитие потребностей города, социальные и инфраструктурные проекты. В ближайшие 2-3 года для лидеров строительного рынка именно такая стратегия собственного развития через устойчивое развитие города может стать наиболее перспективным и необходимым условием для ведения бизнеса", – подчеркнул глава Concept Group.

Эксперт считает, что в современном девелопменте мало создать "обертку" будущего ЖК. Важно также приобщаться к социальным инициативам, направленным на сохранение памятников архитектуры, экологии городов, создание новых жизненных пространств и тому подобное.

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