Группа архитекторов и урбанистов начала работу над проектом восстановления Тростянца

В субботу, 2 апреля, на Сумщину прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над проектом восстановления Тростянецкой общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook.

Он рассказал, что первые шаги восстановления города и окрестностей уже были обсуждены с главным архитектором области Владимиром Быковым, специалистами из Киева и проектными институтами. Сейчас идет обследование территорий, после этого начнется проектирование и восстановление центральной части Тростянца.

"Для нас важно, чтобы то, что разрушено орками, было отстроено, и люди вернулись к нормальной жизни в общине", - подчеркнул Живицкий.

По его словам, сегодня в части Тростянца уже есть электроэнергия. Также круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы. Они делают все для того, чтобы люди были обеспечены базовыми коммуникациями.

Пятиэтажка, которая стоит напротив железнодорожного вокзала, выгорела полностью. Один из местных рассказал, что российские оккупанты прицельно били по этому дому с пулеметов для того, чтобы сжечь людей внутри.

"Этот и другие дома должны быть восстановлены. Специалисты-архитекторы будут обследовать эти здания и предоставят выводы и рекомендации по их восстановлению!, - отметил областной глава.

Как раньше сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, Мининфраструктуры уже начало подсчет убытков для дальнейшего восстановления Тростянца.