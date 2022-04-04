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Група архітекторів та урбаністів розпочала роботу над проектом відновлення Тростянця

Фото: група архітекторів та урбаністів розпочала роботу над проектом відновлення Тростянця (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

У суботу, 2 квітня, на Сумщину прибула група архітекторів та урбаністів, що працюватимуть над проєктом відбудови Тростянецької громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького у Facebook.

Він розповів, що перші кроки відновлення міста та околиць вже було обговорено з головним архітектором області Володимиром Биковим, фахівцями з Києва та проєктними інститутами. Наразі триває обстеження територій, після цього розпочнеться проєктування та відновлення центральної частини Тростянця.

"Для нас важливо, щоб те, що зруйновано орками, було відбудоване, і люди повернулися до нормального життя в громаді", - підкреслив Живицький.

За його словами, сьогодні у частині Тростянця вже є електроенергія. Також цілодобово працюють електрики, газовики, комунальні служби. Вони роблять все для того, щоб люди були забезпечені базовими комунікаціями.

П’ятиповерхівка, яка стоїть навпроти залізничного вокзалу, вигоріла повністю. Один з місцевих розповів, що російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів для того, щоб спалити людей всередині.

"Цей та інші будинки мають бути відновлені. Фахівці-архітектори будуть обстежувати ці будівлі та нададуть висновки та рекомендації щодо їх відновлення", - зазначив обласний очільник.

Як раніше повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, Мінінфраструктури вже почало підрахунок збитків для подальшої відбудови Тростянця.

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