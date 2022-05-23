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GEOLN.COM: как поисковик недвижимости меняет жизнь к лучшему

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 14:45 promo
GEOLN.COM: как поисковик недвижимости меняет жизнь к лучшему Как поисковик недвижимости GEOLN.COM меняет жизнь к лучшему (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Планируя переезд в другую страну, будущие экспаты сталкиваются с множеством вопросов, требующих решения. В ТОПе этих вопросов, наряду с трудоустройством и образованием для детей, стоит поиск недвижимости. Дом, квартира, коммерческие объекты – все это в широком ассортименте предлагается купить в любой стране мира.

Во многих государствах именно с приобретением недвижимости связаны возможности по легализации. То есть, купив квадратные метры на оговоренную законом сумму, можно получить вид на жительство и даже гражданство для всех членов семьи.

В поисках недвижимости потенциальные покупатели идут разными путями. Поиск через материально заинтересованных агентов – весьма распространенный, но уже теряющий свою актуальность способ поиска объекта.

Время экспертов недвижимости

Наиболее современный и удобный способ поиска – онлайн платформа по недвижимости – GEOLN.COM. Вот несколько преимуществ, которыми обладает эта система:

  • В результатах поисковой выдачи представлены исключительно проверенные объекты как на первичном, так и на вторичном рынке.
  • Цены – от продавца, напрямую от застройщика или собственника объекта
  • Удобный пользовательский интерфейс. Просматривать недвижимость еще никогда не было настолько комфортно. Можно сразу сравнить дома и квартиры по разным параметрам, вести поиск, пользуясь встроенной картой и так далее. Для удобства пользователей работает онлайн-чат, в котором можно задать любые тематические вопросы экспертам рынка недвижимости.
  • На сайте-поисковике https://geoln.com/ru/ собрана экспертная полезная информация по зарубежной недвижимости. Экспертные мнения по актуальным вопросам – бесценный источник информации из первых уст. Эта информация поможет не только выбрать лучшие варианты, купить квартиры и дома по оптимальной цене, но и сориентироваться при возникновении различных нюансов, например, юридических
  • На GEOLN.COM можно найти квалифицированных специалистов для сотрудничества. Юридические услуги, помощь в получении ипотеки в режиме онлайн, консультации эксперта, помощь в подборе объектов по заданным параметрам. А также оценка, туры по просмотру недвижимости и многое другое. GEOLN.COM – это не просто сайт, на котором сконцентрированы предложения по недвижимости в разных странах мира. Это комплексный подход к решению вопроса, когда в единой онлайн-сети, созданы все условия для того, чтоб узнать необходимое и получить все ответы на одном сайте! Сервисы, профессиональные мнения, актуальная стоимость, разнообразие объектов – вот набор инструментов, которые помогут заключить самую выгодную сделку.

Именно на диджитализацию процесса поиска и покупки, его удобство и понятность и делали акцент создатели тематической специализированной нишевой поисковой системы. "Посредством онлайн-функционала мы помогаем пользователям максимально быстро находить идеальные предложения недвижимости для приобретения", — отмечает директор компании Диана Кабакчи. По версии авторитетного бизнес-издания Forbes, во главе с Дианой Кабакчи, эксперты платформы – лидеры рынка недвижимости.

Как работает поиск проверенной недвижимости?

Например, возможность получения постоянного места жительства взамен на приобретение недвижимости на определенную сумму предоставляет Кипр. Это европейское государство в последние десятилетия переживает настоящий строительный бум. Проектируются, строятся и продаются тысячи объектов. По новым правилам, актуализированным в 2021 году, чтобы стать резидентом этой европейской страны, инвестор покупает до двух объектов жилой недвижимости. Общая сумма сделки — от 300 тысяч евро. Недвижимость может находиться на разных уровнях готовности к заселению. Примечательно, что новые правила предусматривают приобретение только нового жилья – первичного, покупка только непосредственно у застройщика.

Чтобы найти подходящее для данных целей жилье, воспользуйтесь GEOLN.COM.

Онлайн-поиск по карте, фильтрам или через ключевые поисковые запросы поможет выбрать подходящие объекты. На сайте можно получить юридическую консультацию, квалифицированную помощь в поиске от экспертов сервиса или даже заказать тур по просмотру найденных объектов недвижимости.

Доступны даже такие опции, как онлайн-покупка, дистанционная оплата объекта. В современные времена, когда передвижение между государствами может быть ситуативно ограничено из-за карантинных мер, такие опции могут быть более чем востребованы.

Почему пользователи со всего мира доверяют GEOLN.COM?

GEOLN.COM - эксперты рынка недвижимости. В результатах поисковой выдачи только проверенные объекты новостроек и вторичного жилья. Удобный онлайн-поисковик, юридическая проверка всех объектов, экспертный верифицированный контент - это те ценности, которые сформировали доверие аудитории к сервису.

Преимущество GEOLN.COM – прямая связь с продавцом (с застройщиками, собственниками или их представителями) в режиме реального времени. Благодаря этому, можно быстро, без бесконечных переговоров и просмотров объектов, найти именно то, что нужно. И не только на Кипре – более чем в 30 странах мира.

Не менее важно и экспертное сопровождение, которое предоставляется на сайте наряду с возможностями поиска недвижимости. По словам директора GEOLN.COM Дианы Кабакчи, поисковик предлагает ряд инновационных решений. Среди них: выдача результатов поиска на 10 языках, связь онлайн с менеджерами по продажам компаний-застройщиков, онлайн-кредитование сделки, онлайн-сравнение найденных объектов, личный кабинет пользователя, для сохранения истории взаимодействия с сайтом, интерактивный подбор квартир.

Пользуясь поисковиком, вы обезопасите свои финансы, максимально сократите время поиска и процесс юридического оформления. А еще это отменный инструмент для того, чтобы строить планы, мечтать и быть в курсе актуальных цен и предложений недвижимости по всему миру. Кто знает, как повернется жизнь в будущем – не исключено, что в скором времени и вы найдете дом своей мечты на GEOLN.COM

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